В Ростове суд рассмотрит дело своего же экс-председателя

Бывшего председателя обвинили в получении взятки в полмиллиона рублей

29 января 2025, 08:14, ИА Амител

Деревянный молоток судьи / Фото: amic.ru

Советский районный суд Ростова-на-Дону рассмотрит уголовное дело против бывшего председателя этого же суда Елены Коблевой. Об этом сообщает Rostovgazeta.ru.

Елену Коблеву обвиняют в получении взятки в размере 500 тысяч рублей. По версии следствия, за эту сумму экс-председатель должна была повлиять на отмену решения мирового судьи.

"Ее обвиняют в совершении преступления по части 5 статьи 290 УК РФ – "Получение взятки", – пишет издание.

В деле есть еще два фигуранта. Одного из них обвиняют в посредничестве во взяточничестве, другого – в даче взятки.

Коблева была заключена под стражу в июне 2024 года. Тогда следствие заявило, что выявило факт получения ею крупной взятки.