В Ростове установили памятник бегемоту и хотят разбить кувалдами фигуру супергероя
Ростовчан раздражают американские супергерои в лосинах и масках, а вот карликовый бегемот – это мило
06 марта 2024, 11:00, ИА Амител
В Ростове-на-Дону установили памятник бегемоту-долгожителю из местного зоопарка, пишет RostovGazeta.
"Карликовый бегемот Риф был легендой и любимцем ростовского зоопарка. Он прожил 51 год – вдвое больше, чем его сородичи на воле", – отмечает издание.
В это же время местные жители потребовали снести скульптуру американского супергероя в костюме черного цвета.
"Я посоветовалась с подругами и заявляю, что не одну меня нервирует эта скульптура американскому супергерою. Ее нужно разбить на площади кувалдами. Уверена, что патриотические ростовчане меня поддержат", – написала в соцсети местная жительница.
Некоторые ростовчане отметили, что их раздражают американские супергерои, потому что они все в лосинах и масках.
11:10:18 06-03-2024
КимЧинЫна пусть поставят им монумент
12:13:40 06-03-2024
benemoth - библейское чудовище, не место им в наших православных городах
14:46:14 06-03-2024
гость (12:13:40 06-03-2024) benemoth - библейское чудовище, не место им в наших правосла... Россия — светское государство. См. Конституцию РФ.