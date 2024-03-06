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В Ростове установили памятник бегемоту и хотят разбить кувалдами фигуру супергероя

Ростовчан раздражают американские супергерои в лосинах и масках, а вот карликовый бегемот – это мило

06 марта 2024, 11:00, ИА Амител

В Ростове-на-Дону установили памятник бегемоту-долгожителю из местного зоопарка, пишет RostovGazeta.

"Карликовый бегемот Риф был легендой и любимцем ростовского зоопарка. Он прожил 51 год – вдвое больше, чем его сородичи на воле", – отмечает издание.

В это же время местные жители потребовали снести скульптуру американского супергероя в костюме черного цвета.

"Я посоветовалась с подругами и заявляю, что не одну меня нервирует эта скульптура американскому супергерою. Ее нужно разбить на площади кувалдами. Уверена, что патриотические ростовчане меня поддержат", – написала в соцсети местная жительница.

Некоторые ростовчане отметили, что их раздражают американские супергерои, потому что они все в лосинах и масках.

памятники

Комментарии 3

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Гость

11:10:18 06-03-2024

КимЧинЫна пусть поставят им монумент

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гость

12:13:40 06-03-2024

benemoth - библейское чудовище, не место им в наших православных городах

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ворчун

14:46:14 06-03-2024

гость (12:13:40 06-03-2024) benemoth - библейское чудовище, не место им в наших правосла... Россия — светское государство. См. Конституцию РФ.

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