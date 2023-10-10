Памятники рабочим на проспекте Калинина в Барнауле отремонтируют в 2024 году

До начала работ скульптуры будут законсервированы

10 октября 2023, 12:25, Антон Дегтярев

Памятник рабочему на проспекте Калинина в Барнауле / Фото предоставлено жительницей Барнаула

Скульптуры "Рабочий" и "Рабочая", которые расположены на проспекте Калинина недалеко от здания "Барнаулгражданпроекта" и завода КЖБИ-2, отреставрируют в 2024 году. До начала работ их законсервировали, завернув в полиэтиленовую пленку. Об этом amic.ru сообщили в Сибирской генерирующей компании (СГК), которой принадлежат объекты.

Скульптуры обернули в полиэтилен в конце сентября, что заметили местные жители. Летом они стояли обшарпанные.

В барнаульской мэрии amic.ru сообщили, что памятники относятся к ТЭЦ-2 и ответственность за них несет СГК. Там отметили, что статуи предстоит отремонтировать.

"Скульптуры являются собственностью Барнаульской ТЭЦ-2. С течением времени они начали разрушаться. Руководством станции было принято решение провести их реставрацию в следующем году. Для лучшей сохранности до момента ремонта их законсервировали", – прокомментировали в компании.

Когда именно начнутся работы, в СГК не сообщили.

Барнаульский историк, краевед Данил Дегтярев рассказал amic.ru, что памятники, скорее всего, относятся к периоду 1960-х годов, и тогда подобные скульптуры ставили сами предприятия.

"ТЭЦ-2 была в конце 1950-х годов запущена, поэтому памятники появились либо в конце 1950-х, либо в начале 1960-х. Тогда по стране устанавливали аналогичные памятники. Это украшение, которые ставили сами заводы. Историей их никто не занимался", – отметил Дегтярев.

Напомним, что в 2024 году барнаульский застройщик "Мой дом" планирует поставить памятник маршалу Георгию Жукову на месте закладного камня, установленного там еще в 1990-х. Этот камень находится как раз на площади Жукова, рядом со зданием бывшего кинотеатра "Искра". Кстати, здание кинотеатра застройщик намерен снести и построить вместо него другой объект.

Также сейчас в Барнауле восстанавливают найденную в парке "Изумрудный" статую кузнеца. Ее поставят на прежнем месте, в парке "Изумрудный".