В Ростове жители начали вооружаться "травматами" и шокерами из-за бродячих собак
Каждую ночь псы охотятся на кошек — за последнюю неделю загрызли троих
23 апреля 2024, 17:02, ИА Амител
Собака / Источник фото: unsplash.com
Ситуация с бездомными собаками в Ростове-на-Дону стала критической. Как сообщает RostovGazeta, улица Нариманова превратилась в зону постоянной опасности, а свора собак с приходом весны удвоилась в размерах.
Людям якобы приходится вооружаться. Они берут с собой травматическое оружие и шокеры, чтобы без страха пройти по улице. Каждую ночь псы охотятся на кошек – за последнюю неделю загрызли троих.
Один из местных жителей признался, что чувствует себя небезопасно даже при наличии у него травматического оружия. Он сомневается, что патронов хватит, чтобы отбиться от всей стаи в случае их группового нападения.
17:12:08 23-04-2024
Он сомневается, что патронов хватит.///////Для бездомных достаточно одного выстрела в воздух.
17:29:31 23-04-2024
У нас то же пора так, шёл недавно от Ядринцева до Красноармейского через квартал, там целая стая
17:47:07 23-04-2024
Зоошизы,вперёд на защиту блохастых. А по хорошему вас к суду привлекать надо за оправдание нападения на людей.
18:53:04 23-04-2024
Гость (17:47:07 23-04-2024) Зоошизы,вперёд на защиту блохастых. А по хорошему вас к суду... Зоошизы и бродячих собак быть не должно - одних на лечение, других на радугу
18:13:34 23-04-2024
Пока у животных будет доступ к пищевым отходам или их будут подкармливать сами жители, эта проблема не решиться никогда!!!...
19:04:44 23-04-2024
А я думала на защиту от ценных иностранных специалистов.
19:41:09 23-04-2024
если кто был в Ростове на Дону, то наверняка видели тысячи кошек, которых кормит весь город.
для чего это делается- не ясно, тк это ложный гуманизм.
жалко котика- возьми домой и корми, не можешь взять домой- хотя бы стерилизуй, чтобы не размножались несчастные животные, которые рано или поздно погибнут на улице.
а так они откармливают будущий корм для бездомных собак. природа свое возьмет. собакам тоже нужна еда.
20:04:00 23-04-2024
Элен без ребят (19:41:09 23-04-2024) если кто был в Ростове на Дону, то наверняка видели тысячи к... ложный гуманизм - это верно...
20:50:02 23-04-2024
Элен без ребят (19:41:09 23-04-2024) если кто был в Ростове на Дону, то наверняка видели тысячи к... Тысячи кошек... Разговаривал с одним человеком, который лечился от алко. У него кошки ходили строем и по его команде нападали на приехавших медиков и полицию. Очнулся он после этого где-то в реанимации под капельницей - кошки исчезли.
20:05:18 23-04-2024
шизофреники с травматами это опасно для людей. Разве у них должно быть оружие?. Там фронт рядом так то, кто хочет пострелять.
21:21:50 23-04-2024
Это не от собак, это от таджиков с узбеками. Так-то давно пора...