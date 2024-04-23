В Ростове жители начали вооружаться "травматами" и шокерами из-за бродячих собак

Каждую ночь псы охотятся на кошек — за последнюю неделю загрызли троих

23 апреля 2024, 17:02, ИА Амител

Собака / Источник фото: unsplash.com

Ситуация с бездомными собаками в Ростове-на-Дону стала критической. Как сообщает RostovGazeta, улица Нариманова превратилась в зону постоянной опасности, а свора собак с приходом весны удвоилась в размерах.

Людям якобы приходится вооружаться. Они берут с собой травматическое оружие и шокеры, чтобы без страха пройти по улице. Каждую ночь псы охотятся на кошек – за последнюю неделю загрызли троих.

Один из местных жителей признался, что чувствует себя небезопасно даже при наличии у него травматического оружия. Он сомневается, что патронов хватит, чтобы отбиться от всей стаи в случае их группового нападения.