НОВОСТИПроисшествия

В Ростове жители начали вооружаться "травматами" и шокерами из-за бродячих собак

Каждую ночь псы охотятся на кошек — за последнюю неделю загрызли троих

23 апреля 2024, 17:02, ИА Амител

Собака / Источник фото: unsplash.com
Собака / Источник фото: unsplash.com

Ситуация с бездомными собаками в Ростове-на-Дону стала критической. Как сообщает RostovGazeta, улица Нариманова превратилась в зону постоянной опасности, а свора собак с приходом весны удвоилась в размерах.

Людям якобы приходится вооружаться. Они берут с собой травматическое оружие и шокеры, чтобы без страха пройти по улице. Каждую ночь псы охотятся на кошек – за последнюю неделю загрызли троих.

Один из местных жителей признался, что чувствует себя небезопасно даже при наличии у него травматического оружия. Он сомневается, что патронов хватит, чтобы отбиться от всей стаи в случае их группового нападения.

Происшествия Собаки

Комментарии 11

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Гость

17:12:08 23-04-2024

Он сомневается, что патронов хватит.///////Для бездомных достаточно одного выстрела в воздух.

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Гость

17:29:31 23-04-2024

У нас то же пора так, шёл недавно от Ядринцева до Красноармейского через квартал, там целая стая

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Гость

17:47:07 23-04-2024

Зоошизы,вперёд на защиту блохастых. А по хорошему вас к суду привлекать надо за оправдание нападения на людей.

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Гость

18:53:04 23-04-2024

Гость (17:47:07 23-04-2024) Зоошизы,вперёд на защиту блохастых. А по хорошему вас к суду... Зоошизы и бродячих собак быть не должно - одних на лечение, других на радугу

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Гость

18:13:34 23-04-2024

Пока у животных будет доступ к пищевым отходам или их будут подкармливать сами жители, эта проблема не решиться никогда!!!...

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Иванна

19:04:44 23-04-2024

А я думала на защиту от ценных иностранных специалистов.

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Элен без ребят

19:41:09 23-04-2024

если кто был в Ростове на Дону, то наверняка видели тысячи кошек, которых кормит весь город.
для чего это делается- не ясно, тк это ложный гуманизм.
жалко котика- возьми домой и корми, не можешь взять домой- хотя бы стерилизуй, чтобы не размножались несчастные животные, которые рано или поздно погибнут на улице.
а так они откармливают будущий корм для бездомных собак. природа свое возьмет. собакам тоже нужна еда.

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Гость

20:04:00 23-04-2024

Элен без ребят (19:41:09 23-04-2024) если кто был в Ростове на Дону, то наверняка видели тысячи к... ложный гуманизм - это верно...

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Гость

20:50:02 23-04-2024

Элен без ребят (19:41:09 23-04-2024) если кто был в Ростове на Дону, то наверняка видели тысячи к... Тысячи кошек... Разговаривал с одним человеком, который лечился от алко. У него кошки ходили строем и по его команде нападали на приехавших медиков и полицию. Очнулся он после этого где-то в реанимации под капельницей - кошки исчезли.

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Гость

20:05:18 23-04-2024

шизофреники с травматами это опасно для людей. Разве у них должно быть оружие?. Там фронт рядом так то, кто хочет пострелять.

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Мимонепроходящий

21:21:50 23-04-2024

Это не от собак, это от таджиков с узбеками. Так-то давно пора...

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