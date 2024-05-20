В Ростовской области транспортная компания брала в водители мигрантов без прав

В общей сложности по факту выявленного преступления сотрудники силовых ведомств оформили 10 административных протоколов

20 мая 2024, 21:32, ИА Амител

Пассажирский автобус / Фото: amic.ru

Правоохранительные органы выявили в Аксайском районе Ростовской области транспортную компанию, которая допускала к работе мигрантов без российских водительских прав. Как сообщает rostovgazeta.ru, об этом заявили в ВСУ СК России по ЮВО.

В общей сложности по факту выявленного преступления сотрудники силовых ведомств оформили 10 административных протоколов.

Отмечается, что в Ростовской области продолжаются проверки мигрантов, пребывающих и работающих в регионе.