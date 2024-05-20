В Ростовской области транспортная компания брала в водители мигрантов без прав
В общей сложности по факту выявленного преступления сотрудники силовых ведомств оформили 10 административных протоколов
20 мая 2024, 21:32, ИА Амител
Пассажирский автобус / Фото: amic.ru
Правоохранительные органы выявили в Аксайском районе Ростовской области транспортную компанию, которая допускала к работе мигрантов без российских водительских прав. Как сообщает rostovgazeta.ru, об этом заявили в ВСУ СК России по ЮВО.
В общей сложности по факту выявленного преступления сотрудники силовых ведомств оформили 10 административных протоколов.
Отмечается, что в Ростовской области продолжаются проверки мигрантов, пребывающих и работающих в регионе.
21:51:57 20-05-2024
Вот всех этих рабовладельцев показательно депортировать в Чуркистаны, без права возврата. И сними же миграуионную шнчгу, которая эту алькаиду в России легализует.
00:25:40 21-05-2024
В Барнауле то такого нет
09:56:51 21-05-2024
А так вот зачем тут нужны мигранты
10:31:38 21-05-2024
Нужно не констатировать факты после случившегося, а обратиться к опыту прошлого и признать ошибки. Кто разрушил службу контроля безопасности движения. В АТП нет инженеров по безопасности движения, нет службы технического надзора ГАИ как и нарядов на дороге. Это все было. Безконтрольность и безнаказанность порождает беды. Степень подготовки специалистов технарей и безопасников сведена на нет.
12:12:16 21-05-2024
Водительские права они и в африке права.