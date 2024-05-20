НОВОСТИПроисшествия

В Ростовской области транспортная компания брала в водители мигрантов без прав

В общей сложности по факту выявленного преступления сотрудники силовых ведомств оформили 10 административных протоколов

20 мая 2024, 21:32, ИА Амител

Пассажирский автобус / Фото: amic.ru
Пассажирский автобус / Фото: amic.ru

Правоохранительные органы выявили в Аксайском районе Ростовской области транспортную компанию, которая допускала к работе мигрантов без российских водительских прав. Как сообщает rostovgazeta.ru, об этом заявили в ВСУ СК России по ЮВО.

В общей сложности по факту выявленного преступления сотрудники силовых ведомств оформили 10 административных протоколов.

Отмечается, что в Ростовской области продолжаются проверки мигрантов, пребывающих и работающих в регионе.

Происшествия Мигранты

Комментарии 5

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Гость

21:51:57 20-05-2024

Вот всех этих рабовладельцев показательно депортировать в Чуркистаны, без права возврата. И сними же миграуионную шнчгу, которая эту алькаиду в России легализует.

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Гость

00:25:40 21-05-2024

В Барнауле то такого нет

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Гость

09:56:51 21-05-2024

А так вот зачем тут нужны мигранты

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Гость

10:31:38 21-05-2024

Нужно не констатировать факты после случившегося, а обратиться к опыту прошлого и признать ошибки. Кто разрушил службу контроля безопасности движения. В АТП нет инженеров по безопасности движения, нет службы технического надзора ГАИ как и нарядов на дороге. Это все было. Безконтрольность и безнаказанность порождает беды. Степень подготовки специалистов технарей и безопасников сведена на нет.

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Гость

12:12:16 21-05-2024

Водительские права они и в африке права.

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