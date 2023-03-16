В Ростовской области загорелось здание пограничного управления ФСБ
На месте возгорания работают пожарные
16 марта 2023, 17:22, ИА Амител
В Ростове-на-Дону произошёл крупный пожар в здании пограничного управления ФСБ России по Ростовской области, сообщает РИА Новости.
"Поступило сообщение о пожаре по адресу Сиверса, 20. Подразделения выехали", – рассказали в областном МЧС.
Как отмечает "Ростов Главный", площадь пожара составила около 800 кв. метров.
"По информации очевидцев, горят складские помещения ведомства. Идут периодические взрывы и обрушения конструкций. Пожарные расчёты запросили бронещиты, так как есть угроза поражения осколками", – отметили в паблике.
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