В Ростовской области загорелось здание пограничного управления ФСБ

На месте возгорания работают пожарные

16 марта 2023, 17:22, ИА Амител

В Ростове-на-Дону произошёл крупный пожар в здании пограничного управления ФСБ России по Ростовской области, сообщает РИА Новости.

"Поступило сообщение о пожаре по адресу Сиверса, 20. Подразделения выехали", – рассказали в областном МЧС.

Как отмечает "Ростов Главный", площадь пожара составила около 800 кв. метров.