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В Ростовской области женщина укусила полицейского за лопатку, "спасая" сына

Суд признал ее виновной и назначил полгода лишения свободы условно

06 декабря 2023, 11:43, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Ростовской области местная жительница укусила сотрудника полиции за лопатку, чтобы защитить своего сына от административной ответственности. Об этом сообщает rostovgazeta.ru.

В момент нападения женщина находилась у входа в поликлинику в станице Милютинской. По неназванной причине ее сына хотели привлечь к ответственности. Мать мальчика этого не хотела, а потому сначала стала угрожать полицейскому, а после набросилась на него с зубами. Также она успела оскорбить правоохранителя и его коллегу нецензурной бранью.

Инцидент стал причиной возбуждения уголовного дела по статье о применении насилия и оскорблений в отношении представителей власти при исполнении. Суд признал женщину виновной и назначил ей полгода лишения свободы условно с испытательным сроком один год.

Происшествия полиция

Комментарии 7

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Гость

11:51:31 06-12-2023

Набросилась с зубами - это бомба! Автор жжот)))

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Кирилл Бендер

11:59:01 06-12-2023

Жаль панина не покусала, панин хотя бы спасибо скажет и будет очень рад, ведь он любит не только когда ногу в одно место.

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Гость

12:26:26 06-12-2023

Это чтож за костлявый полицейский, с выступающей лопаткой за которую можно укусить? Кащеюшка, ты как там, жив?

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Гость

12:51:42 06-12-2023

Гость (12:26:26 06-12-2023) Это чтож за костлявый полицейский, с выступающей лопаткой за... Скорее всего лопатка просто у него с собой была.

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Гость

12:59:25 06-12-2023

"спасая" сына --- сыну еще в армию идти, может спрясет

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Фартануло

13:38:45 06-12-2023

А ведь могла бы и того... Пластиковым стаканчиком...

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Бийчанин

15:10:45 06-12-2023

Лопатка была саперная. У нас в Бийске пожилая женщина разбила лицом кулак боксера. Случай реальный лет 5 назад в одном из садоводств.

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