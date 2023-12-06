В Ростовской области женщина укусила полицейского за лопатку, "спасая" сына
Суд признал ее виновной и назначил полгода лишения свободы условно
06 декабря 2023, 11:43, ИА Амител
В Ростовской области местная жительница укусила сотрудника полиции за лопатку, чтобы защитить своего сына от административной ответственности. Об этом сообщает rostovgazeta.ru.
В момент нападения женщина находилась у входа в поликлинику в станице Милютинской. По неназванной причине ее сына хотели привлечь к ответственности. Мать мальчика этого не хотела, а потому сначала стала угрожать полицейскому, а после набросилась на него с зубами. Также она успела оскорбить правоохранителя и его коллегу нецензурной бранью.
Инцидент стал причиной возбуждения уголовного дела по статье о применении насилия и оскорблений в отношении представителей власти при исполнении. Суд признал женщину виновной и назначил ей полгода лишения свободы условно с испытательным сроком один год.
11:51:31 06-12-2023
Набросилась с зубами - это бомба! Автор жжот)))
11:59:01 06-12-2023
Жаль панина не покусала, панин хотя бы спасибо скажет и будет очень рад, ведь он любит не только когда ногу в одно место.
12:26:26 06-12-2023
Это чтож за костлявый полицейский, с выступающей лопаткой за которую можно укусить? Кащеюшка, ты как там, жив?
12:51:42 06-12-2023
Гость (12:26:26 06-12-2023) Это чтож за костлявый полицейский, с выступающей лопаткой за... Скорее всего лопатка просто у него с собой была.
12:59:25 06-12-2023
"спасая" сына --- сыну еще в армию идти, может спрясет
13:38:45 06-12-2023
А ведь могла бы и того... Пластиковым стаканчиком...
15:10:45 06-12-2023
Лопатка была саперная. У нас в Бийске пожилая женщина разбила лицом кулак боксера. Случай реальный лет 5 назад в одном из садоводств.