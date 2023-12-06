В Ростовской области женщина укусила полицейского за лопатку, "спасая" сына

Суд признал ее виновной и назначил полгода лишения свободы условно

06 декабря 2023, 11:43, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Ростовской области местная жительница укусила сотрудника полиции за лопатку, чтобы защитить своего сына от административной ответственности. Об этом сообщает rostovgazeta.ru.

В момент нападения женщина находилась у входа в поликлинику в станице Милютинской. По неназванной причине ее сына хотели привлечь к ответственности. Мать мальчика этого не хотела, а потому сначала стала угрожать полицейскому, а после набросилась на него с зубами. Также она успела оскорбить правоохранителя и его коллегу нецензурной бранью.

Инцидент стал причиной возбуждения уголовного дела по статье о применении насилия и оскорблений в отношении представителей власти при исполнении. Суд признал женщину виновной и назначил ей полгода лишения свободы условно с испытательным сроком один год.