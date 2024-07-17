НОВОСТИОбщество

В РПЦ рассказали, разрешено ли православным бить жену

А также дали советы на случай, если конфликт произошел

17 июля 2024, 12:10, ИА Амител

Женщина защищается / Фото: phxere.com
Женщина защищается / Фото: phxere.com

Православная церковь выступает против насилия в семье, пишет "Газета.ru".

Зампред синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что супруги должны жить в согласии и любви, избегая конфликтов.

"Если же конфликт произошел, то супруги призваны сообща искать выход из него, руководствуясь не модными лозунгами о борьбе с семейным насилием, а желанием сохранить свою семью", – подчеркнул он.

Священник заявил, что "плод внутри женщины ей не принадлежит"

А если женщина решится на аборт, то некие силы ее "в порошок сотрут" и никакого счастья не будет никогда
НОВОСТИОбщество
мужчины и женщины РПЦ

Комментарии 19

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Гость

12:52:02 17-07-2024

Жена, да убоится мужа свояга

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Гость

14:00:47 17-07-2024

Гость (12:52:02 17-07-2024) Жена, да убоится мужа свояга... Кто такой свояга?

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Мусик

14:31:54 17-07-2024

Гость (14:00:47 17-07-2024) Кто такой свояга?... олбанский?

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Гость

15:57:10 17-07-2024

Мусик (14:31:54 17-07-2024) олбанский?... Старославянский,неуч.

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гостья

13:10:41 17-07-2024

вообще сама постановка вопроса унизительна

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гость

13:17:43 17-07-2024

а жене разрешено бить мужа? )

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Гость

14:00:07 17-07-2024

гость (13:17:43 17-07-2024) а жене разрешено бить мужа? )... Им все разрешено.

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Гость

15:04:15 17-07-2024

гость (13:17:43 17-07-2024) а жене разрешено бить мужа? )... Онижеженщины - можно )))

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Гость

13:54:07 17-07-2024

Мне кажется что РПЦ используют как когда то Юрия Лозу. Чуть что то что об этом думает РПЦ?!

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Спиридон

15:10:18 17-07-2024

Долгие лета готовить борща, да убирать квартира.

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Гость

16:01:06 17-07-2024

Спиридон (15:10:18 17-07-2024) Долгие лета готовить борща, да убирать квартира.... Ещё кастрюлю отшаркивать. "Любимая, я подарю тебе эту звезду"

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Мусик

16:27:05 17-07-2024

Гость (16:01:06 17-07-2024) Ещё кастрюлю отшаркивать. "Любимая, я подарю тебе эту звезду... ага. прям золушки вокруг одни, трудяги изработанные.
отшаркивать будут наклеенными когтями? или все-таки посудомоечной машинкой?
борщ из китайской многоразовой лапши готовить, предварительно купив мариира фиолетовой воды?
квартиру убирать методом включения робопылесоса?
вот большим пальцем по айфону шоркать - это да, это труд завлекательный.

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Гость

20:54:29 17-07-2024

Мусик (16:27:05 17-07-2024) ага. прям золушки вокруг одни, трудяги изработанные.отша... Если у вас есть все современные бытовые ништяки, ваша жена счастливая и всегда в хорошем настроении.

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Наталия

16:30:30 17-07-2024

Я бью мужа. Доводит , терпения никакого не хватает . что делать

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Гость

17:16:00 17-07-2024

Наталия (16:30:30 17-07-2024) Я бью мужа. Доводит , терпения никакого не хватает . что дел... ...главное не до смерти и не больше раза в неделю, лучше мокрым полотенцем, что б следов небыло и не по жизненно-важным органам - ибо, кто мужа жалеет, тот его губит

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Мусик

17:02:41 17-07-2024

а вот в старой доброй англии не так.
«Муж может бить жену палкой или прутом толщиной в его средний палец и длиной в его предплечье». Считается, что именно отсюда возникло выражение rule of thumb («эмпириче­ский метод», буквально — «правило пальца»). Это «правило пальца» англий­ские судьи XVII–XVIII веков считали настолько очевидным, что не ссылались ни на какие законы, а просто называли его «правилом». Так, в 1782 году судья Фрэнсис Буллер в своем решении процитировал «старое правило» о том, что муж может бить жену палкой не толще своего пальца. Так как английское право прецедентное и решение суда эквивалентно закону, решение судьи Буллера пошло дальше по судебной практике как оправдание для драчливых мужей."

вообще в юр.истории англии огромное количество убивств женов с оправдательным мужу приговором- с орудием преступления кочергой. прям национальный вид убивства.
так что жены ru - шибко не выпендриваемся, да?

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Гость

17:23:25 17-07-2024

Мусик (17:02:41 17-07-2024) а вот в старой доброй англии не так.«Муж может бить жену... этож гейропа, что с нее взять) у нас православных все по человечески, любимая забава "сковорода/голова мужа"

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Мусик

20:31:46 17-07-2024

Гость (17:23:25 17-07-2024) этож гейропа, что с нее взять) у нас православных все по чел... а нафига в вто вступали?
чего до сих пор в рот иностранцам смотрите?

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Гость

22:34:56 17-07-2024

Мусик (20:31:46 17-07-2024) а нафига в вто вступали?чего до сих пор в рот иностранца... Знаете, мы, календарь Майя, и нет, мы не будем, спички, консервы, Далай Лама. Свет не будет, фотонный фонарь включил кто? Никого. И когда ты сидишь и? Кто, алё... Камаз

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