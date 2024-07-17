В РПЦ рассказали, разрешено ли православным бить жену

А также дали советы на случай, если конфликт произошел

17 июля 2024, 12:10, ИА Амител

Женщина защищается / Фото: phxere.com

Православная церковь выступает против насилия в семье, пишет "Газета.ru".

Зампред синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что супруги должны жить в согласии и любви, избегая конфликтов.