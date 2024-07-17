В РПЦ рассказали, разрешено ли православным бить жену
А также дали советы на случай, если конфликт произошел
17 июля 2024, 12:10, ИА Амител
Женщина защищается / Фото: phxere.com
Православная церковь выступает против насилия в семье, пишет "Газета.ru".
Зампред синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что супруги должны жить в согласии и любви, избегая конфликтов.
"Если же конфликт произошел, то супруги призваны сообща искать выход из него, руководствуясь не модными лозунгами о борьбе с семейным насилием, а желанием сохранить свою семью", – подчеркнул он.
12:52:02 17-07-2024
Жена, да убоится мужа свояга
14:00:47 17-07-2024
Гость (12:52:02 17-07-2024) Жена, да убоится мужа свояга... Кто такой свояга?
14:31:54 17-07-2024
Гость (14:00:47 17-07-2024) Кто такой свояга?... олбанский?
15:57:10 17-07-2024
Мусик (14:31:54 17-07-2024) олбанский?... Старославянский,неуч.
13:10:41 17-07-2024
вообще сама постановка вопроса унизительна
13:17:43 17-07-2024
а жене разрешено бить мужа? )
14:00:07 17-07-2024
гость (13:17:43 17-07-2024) а жене разрешено бить мужа? )... Им все разрешено.
15:04:15 17-07-2024
гость (13:17:43 17-07-2024) а жене разрешено бить мужа? )... Онижеженщины - можно )))
13:54:07 17-07-2024
Мне кажется что РПЦ используют как когда то Юрия Лозу. Чуть что то что об этом думает РПЦ?!
15:10:18 17-07-2024
Долгие лета готовить борща, да убирать квартира.
16:01:06 17-07-2024
Спиридон (15:10:18 17-07-2024) Долгие лета готовить борща, да убирать квартира.... Ещё кастрюлю отшаркивать. "Любимая, я подарю тебе эту звезду"
16:27:05 17-07-2024
Гость (16:01:06 17-07-2024) Ещё кастрюлю отшаркивать. "Любимая, я подарю тебе эту звезду... ага. прям золушки вокруг одни, трудяги изработанные.
отшаркивать будут наклеенными когтями? или все-таки посудомоечной машинкой?
борщ из китайской многоразовой лапши готовить, предварительно купив мариира фиолетовой воды?
квартиру убирать методом включения робопылесоса?
вот большим пальцем по айфону шоркать - это да, это труд завлекательный.
20:54:29 17-07-2024
Мусик (16:27:05 17-07-2024) ага. прям золушки вокруг одни, трудяги изработанные.отша... Если у вас есть все современные бытовые ништяки, ваша жена счастливая и всегда в хорошем настроении.
16:30:30 17-07-2024
Я бью мужа. Доводит , терпения никакого не хватает . что делать
17:16:00 17-07-2024
Наталия (16:30:30 17-07-2024) Я бью мужа. Доводит , терпения никакого не хватает . что дел... ...главное не до смерти и не больше раза в неделю, лучше мокрым полотенцем, что б следов небыло и не по жизненно-важным органам - ибо, кто мужа жалеет, тот его губит
17:02:41 17-07-2024
а вот в старой доброй англии не так.
«Муж может бить жену палкой или прутом толщиной в его средний палец и длиной в его предплечье». Считается, что именно отсюда возникло выражение rule of thumb («эмпирический метод», буквально — «правило пальца»). Это «правило пальца» английские судьи XVII–XVIII веков считали настолько очевидным, что не ссылались ни на какие законы, а просто называли его «правилом». Так, в 1782 году судья Фрэнсис Буллер в своем решении процитировал «старое правило» о том, что муж может бить жену палкой не толще своего пальца. Так как английское право прецедентное и решение суда эквивалентно закону, решение судьи Буллера пошло дальше по судебной практике как оправдание для драчливых мужей."
вообще в юр.истории англии огромное количество убивств женов с оправдательным мужу приговором- с орудием преступления кочергой. прям национальный вид убивства.
так что жены ru - шибко не выпендриваемся, да?
17:23:25 17-07-2024
Мусик (17:02:41 17-07-2024) а вот в старой доброй англии не так.«Муж может бить жену... этож гейропа, что с нее взять) у нас православных все по человечески, любимая забава "сковорода/голова мужа"
20:31:46 17-07-2024
Гость (17:23:25 17-07-2024) этож гейропа, что с нее взять) у нас православных все по чел... а нафига в вто вступали?
чего до сих пор в рот иностранцам смотрите?
22:34:56 17-07-2024
Мусик (20:31:46 17-07-2024) а нафига в вто вступали?чего до сих пор в рот иностранца... Знаете, мы, календарь Майя, и нет, мы не будем, спички, консервы, Далай Лама. Свет не будет, фотонный фонарь включил кто? Никого. И когда ты сидишь и? Кто, алё... Камаз