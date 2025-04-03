В РПЦ разрешили заниматься сексом во время Великого поста

Степень воздержания от секса в Великий пост определяют сами супруги

03 апреля 2025, 16:19, ИА Амител

Православный крест / Фото: unsplash.com

Протоиерей и руководитель подворья Свято-Троицкой Сергиевой лавры в Пересвете Константин Харитонов заявил, что интимные отношения во время Великого поста не являются грехом, если осуществляются в рамках законного брака. Об этом сообщает News.ru.

"Интимные отношения между мужчиной и женщиной возможны только в законном браке, все остальное – смертный грех. Семейные отношения между мужем и женой решаются только между ними. Апостол Павел сказал: "Брак честен и брачное ложе нескверно", – пояснил Харитонов.

Он добавил, что степень воздержания от секса в Великий пост определяют сами супруги, решая этот вопрос между собой.