НОВОСТИПроисшествия

В РПЦ разрешили заниматься сексом во время Великого поста

Степень воздержания от секса в Великий пост определяют сами супруги

03 апреля 2025, 16:19, ИА Амител

Православный крест / Фото: unsplash.com
Православный крест / Фото: unsplash.com

Протоиерей и руководитель подворья Свято-Троицкой Сергиевой лавры в Пересвете Константин Харитонов заявил, что интимные отношения во время Великого поста не являются грехом, если осуществляются в рамках законного брака. Об этом сообщает News.ru.

"Интимные отношения между мужчиной и женщиной возможны только в законном браке, все остальное – смертный грех. Семейные отношения между мужем и женой решаются только между ними. Апостол Павел сказал: "Брак честен и брачное ложе нескверно", – пояснил Харитонов.

Он добавил, что степень воздержания от секса в Великий пост определяют сами супруги, решая этот вопрос между собой.

религия

Комментарии 16

Avatar Picture
Гость

16:24:33 03-04-2025

урраааа.... а мужика они выдадут?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

16:36:25 03-04-2025

Гость (16:24:33 03-04-2025) урраааа.... а мужика они выдадут?... вам, Анатолий, только резинового.

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:59:02 03-04-2025

Гость (16:24:33 03-04-2025) урраааа.... а мужика они выдадут?... Сказано же в законом браке.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

23:11:34 03-04-2025

Гость (18:59:02 03-04-2025) Сказано же в законом браке.... Никакого адреналина. Преснятина.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:24:39 03-04-2025

В церкви смрад и полумрак,
Дьяки курят ладан.
Нет! И в церкви все не так,
Все не так, как надо.

  18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:40:22 03-04-2025

А если бы не разрешили, тогда что?

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:59:26 03-04-2025

Гость (16:40:22 03-04-2025) А если бы не разрешили, тогда что?... Мне кажется заниматься сексом в РПЦ опасно даже не во время поста.

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:05:08 03-04-2025

Мне правда смешно читать новости про мнения православных священников разного рода крутости или кроткости взглядов. Нет, вы не подумайте, я не католик и не мусульманин, я крещенный православный, и верую в Бога. Только в церковь не хожу и традиции не соблюдаю. Бог должен быть в душе. И поступки должны соотноситься с простыми постулатами добра. Я даже наверное понимаю почему государство так продвигает религию. Но каммон, 25-год 21-века. Зачем вся эта мишура? В обычной жизни я даже не вспоминаю о вере, просто стараюсь поступать как можно добрее к людям. Не всегда получается. Но как есть. А вот отца хоронил, так пошел в храм и заказал молебен, батюшку на отпевание позвал.

  32 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:02:45 08-04-2025

Гость (17:05:08 03-04-2025) Мне правда смешно читать новости про мнения православных свя... Верю в душе.🤔😀😀😀

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:08:10 03-04-2025

Раньше в пост было нельзя, а теперь можно. Уже и грехи обнуляют ради демографии.

  22 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:45:44 03-04-2025

Ну вот...
Я своей вчера так и сказал - не переживай, не грех это...

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:52:49 03-04-2025

А че, кто-то спрашивал разрешения?

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:23:48 03-04-2025

Слава Богу

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:50:32 03-04-2025

И что бы я делал-то, без из разрешения?

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:18:21 03-04-2025

В СССР попы так не прогибались...

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:52:19 04-04-2025

Гость (19:18:21 03-04-2025) В СССР попы так не прогибались...... В СССР ПОД попов так не прогибались!

  3 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров