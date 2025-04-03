В РПЦ разрешили заниматься сексом во время Великого поста
Степень воздержания от секса в Великий пост определяют сами супруги
03 апреля 2025, 16:19, ИА Амител
Протоиерей и руководитель подворья Свято-Троицкой Сергиевой лавры в Пересвете Константин Харитонов заявил, что интимные отношения во время Великого поста не являются грехом, если осуществляются в рамках законного брака. Об этом сообщает News.ru.
"Интимные отношения между мужчиной и женщиной возможны только в законном браке, все остальное – смертный грех. Семейные отношения между мужем и женой решаются только между ними. Апостол Павел сказал: "Брак честен и брачное ложе нескверно", – пояснил Харитонов.
Он добавил, что степень воздержания от секса в Великий пост определяют сами супруги, решая этот вопрос между собой.
16:24:33 03-04-2025
урраааа.... а мужика они выдадут?
16:36:25 03-04-2025
Гость (16:24:33 03-04-2025) урраааа.... а мужика они выдадут?... вам, Анатолий, только резинового.
18:59:02 03-04-2025
Гость (16:24:33 03-04-2025) урраааа.... а мужика они выдадут?... Сказано же в законом браке.
23:11:34 03-04-2025
Гость (18:59:02 03-04-2025) Сказано же в законом браке.... Никакого адреналина. Преснятина.
16:24:39 03-04-2025
В церкви смрад и полумрак,
Дьяки курят ладан.
Нет! И в церкви все не так,
Все не так, как надо.
16:40:22 03-04-2025
А если бы не разрешили, тогда что?
16:59:26 03-04-2025
Гость (16:40:22 03-04-2025) А если бы не разрешили, тогда что?... Мне кажется заниматься сексом в РПЦ опасно даже не во время поста.
17:05:08 03-04-2025
Мне правда смешно читать новости про мнения православных священников разного рода крутости или кроткости взглядов. Нет, вы не подумайте, я не католик и не мусульманин, я крещенный православный, и верую в Бога. Только в церковь не хожу и традиции не соблюдаю. Бог должен быть в душе. И поступки должны соотноситься с простыми постулатами добра. Я даже наверное понимаю почему государство так продвигает религию. Но каммон, 25-год 21-века. Зачем вся эта мишура? В обычной жизни я даже не вспоминаю о вере, просто стараюсь поступать как можно добрее к людям. Не всегда получается. Но как есть. А вот отца хоронил, так пошел в храм и заказал молебен, батюшку на отпевание позвал.
00:02:45 08-04-2025
Гость (17:05:08 03-04-2025) Мне правда смешно читать новости про мнения православных свя... Верю в душе.🤔😀😀😀
17:08:10 03-04-2025
Раньше в пост было нельзя, а теперь можно. Уже и грехи обнуляют ради демографии.
17:45:44 03-04-2025
Ну вот...
Я своей вчера так и сказал - не переживай, не грех это...
17:52:49 03-04-2025
А че, кто-то спрашивал разрешения?
18:23:48 03-04-2025
Слава Богу
18:50:32 03-04-2025
И что бы я делал-то, без из разрешения?
19:18:21 03-04-2025
В СССР попы так не прогибались...
12:52:19 04-04-2025
Гость (19:18:21 03-04-2025) В СССР попы так не прогибались...... В СССР ПОД попов так не прогибались!