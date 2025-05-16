В Рубцовске 22-летний парень "инвестировал" мошенникам почти полмиллиона рублей
Часть суммы молодой человек взял в кредит
16 мая 2025, 12:45, ИА Амител
22-летний житель Рубцовска перечислил около 473 тысяч рублей мошенникам, сообщили в МВД Алтайского края.
С молодым человеком связалась незнакомка, которая представилась специалистом аналитического отдела, и убедила его заняться инвестированием для дополнительного заработка.
"В надежде получить прибыль молодой человек перечислил собственные накопления и часть кредитных денег на общую сумму 473 тысячи рублей на неустановленные абонентские номера, сообщенные ему в ходе разговора. Только после перечисления денежных средств он понял, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию", – рассказали в ведомстве.
Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в крупном размере.
Ранее в Барнауле 19-летний студент отдал мошенникам почти 250 тысяч рублей.
13:02:28 16-05-2025
Жадность фраера сгубила)
13:28:09 16-05-2025
Гость (13:02:28 16-05-2025) Жадность фраера сгубила)... Реклама твердит - положи (инвестируй) деньги в бАнк и всё (делать ничего не надо!), получай прибыль ..
14:53:38 16-05-2025
Он не из специнтерната?
15:22:09 16-05-2025
Кхм... (14:53:38 16-05-2025) Он не из специнтерната?... а похоже
17:53:56 16-05-2025
нищета рубцовская как она есть.
12:54:09 17-05-2025
Не все инвестиции принусют прибыля)), как и надпись на могильной плите "..не все йогурты одинаковы полезны..."
18:47:43 17-05-2025
Лука Ю (12:54:09 17-05-2025) Не все инвестиции принусют прибыля)), как и надпись на могил... Так это называется инвестиционные риски:)