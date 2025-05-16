В Рубцовске 22-летний парень "инвестировал" мошенникам почти полмиллиона рублей

Часть суммы молодой человек взял в кредит

16 мая 2025, 12:45, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

22-летний житель Рубцовска перечислил около 473 тысяч рублей мошенникам, сообщили в МВД Алтайского края.

С молодым человеком связалась незнакомка, которая представилась специалистом аналитического отдела, и убедила его заняться инвестированием для дополнительного заработка.

"В надежде получить прибыль молодой человек перечислил собственные накопления и часть кредитных денег на общую сумму 473 тысячи рублей на неустановленные абонентские номера, сообщенные ему в ходе разговора. Только после перечисления денежных средств он понял, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию", – рассказали в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в крупном размере.

Ранее в Барнауле 19-летний студент отдал мошенникам почти 250 тысяч рублей.