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В Рубцовске 22-летний парень "инвестировал" мошенникам почти полмиллиона рублей

Часть суммы молодой человек взял в кредит

16 мая 2025, 12:45, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

22-летний житель Рубцовска перечислил около 473 тысяч рублей мошенникам, сообщили в МВД Алтайского края.

С молодым человеком связалась незнакомка, которая представилась специалистом аналитического отдела, и убедила его заняться инвестированием для дополнительного заработка.

"В надежде получить прибыль молодой человек перечислил собственные накопления и часть кредитных денег на общую сумму 473 тысячи рублей на неустановленные абонентские номера, сообщенные ему в ходе разговора. Только после перечисления денежных средств он понял, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию", – рассказали в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в крупном размере.

Ранее в Барнауле 19-летний студент отдал мошенникам почти 250 тысяч рублей.

Рубцовск Происшествия Мошенники

Комментарии 7

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Гость

13:02:28 16-05-2025

Жадность фраера сгубила)

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dok_СФ

13:28:09 16-05-2025

Гость (13:02:28 16-05-2025) Жадность фраера сгубила)... Реклама твердит - положи (инвестируй) деньги в бАнк и всё (делать ничего не надо!), получай прибыль ..

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Кхм...

14:53:38 16-05-2025

Он не из специнтерната?

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Musik

15:22:09 16-05-2025

Кхм... (14:53:38 16-05-2025) Он не из специнтерната?... а похоже

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Гость

17:53:56 16-05-2025

нищета рубцовская как она есть.

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Лука Ю

12:54:09 17-05-2025

Не все инвестиции принусют прибыля)), как и надпись на могильной плите "..не все йогурты одинаковы полезны..."

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Гость

18:47:43 17-05-2025

Лука Ю (12:54:09 17-05-2025) Не все инвестиции принусют прибыля)), как и надпись на могил... Так это называется инвестиционные риски:)

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