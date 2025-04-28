На Алтае парень заказал интим-услуги на сайте и попался на уловки разгневанного Абдуллы
Мошенник заявил, что из-за действий молодого человека сайт заблокирован и его владельцы несут финансовые убытки
28 апреля 2025, 10:15, ИА Амител
В Алтайском крае мошенники пытались обмануть 22-летнего жителя одного из сел, однако банк заблокировал его денежный перевод, сообщает региональное МВД.
Молодой человек пояснил, что ранее уже заказывал интим-услуги через сайт объявлений. Однако на этот раз ему позвонил неизвестный мужчина и представился Абдуллой.
"Звонивший заявил, что якобы из-за действий заказчика сайт заблокирован и его владельцы несут финансовые убытки, поэтому незадачливому клиенту необходимо заплатить 28 тысяч рублей для решения проблемы. Было понятно, что заказчика шантажируют мошенники, но он решил перевести требуемую сумму на указанный счет", – рассказали в ведомстве.
Банк заблокировал перевод, так как посчитал его подозрительным. Парень признался, что знал о подобных видах мошенничества, но все равно поверил шантажисту.
Ранее житель Рубцовска хотел купить любовь за деньги, но отдал мошенникам больше миллиона рублей.
10:19:55 28-04-2025
Благодари Банк, что спас. И все отдал в твои руки, шаловливые........
10:31:47 28-04-2025
Гость (10:19:55 28-04-2025) Благодари Банк, что спас. И все отдал в твои руки, шаловливы...
Ещё и трусливые. Не хватило смелости послать Абдуллу в эротическое путешествие. Позорище...
12:14:14 08-05-2025
Гость (10:31:47 28-04-2025) Ещё и трусливые. Не хватило смелости послать Абдуллу в э... Аптуллу бояться -путан не вызывать)))
10:49:09 28-04-2025
Гость (10:19:55 28-04-2025) Благодари Банк, что спас. И все отдал в твои руки, шаловливы... А почему банк с большой буквы? Типа Спаси и Сохрани?
11:08:20 28-04-2025
Гость (10:49:09 28-04-2025) А почему банк с большой буквы? Типа Спаси и Сохрани?... Согласен, просто банк. Исправлено.........
10:35:20 28-04-2025
у нас есть сотрудник - очень похож на заказывателя услуг с картинки.
но это не он.
хотя...
10:58:55 28-04-2025
одну беду- дороги, победили.
вторая оказалась непобедимой, к сожалению.
12:35:10 28-04-2025
Элен без ребят (10:58:55 28-04-2025) одну беду- дороги, победили. вторая оказалась непобедимо...
Где вы живёте, что у вас одну беду победили? В масквабаде?
11:06:53 28-04-2025
Надо было забить стрелку этой Аптулле у СК МВД РФ
12:08:54 28-04-2025
Он должен был заказать еще 2 раза женщину что бы разорить Абдуллу вхлам и сообщить последнему что он будет заниматься этим постоянно пока тот не переведет ему деньги.
13:07:58 28-04-2025
22 года... а найти подругу для совместного времяпровождения в близком кругу (место жительства, учеба, работа, общее хобби) не пробовал? Обязательно через Абдуллу?
14:01:52 28-04-2025
Гость (13:07:58 28-04-2025) 22 года... а найти подругу для совместного времяпровождения ... Место жительства - человейник, где не знакомы с соседями по площадке. Учеба - какой-нибудь техвуз, где нет девушек в группе, или ПТУ. Работы пока нет. Хобби - компьютерные игры. Ну и где он с женщинами хотя бы разговаривает? Разве что в пункте выдачи Озон.
Да вы сейчас сами подумали "нафиг он такой нужен". Запросы у прекрасной половины сейчас сами знаете какие. Это женщине только помани, сразу сбегутся. У мужчин не так.
15:01:47 28-04-2025
Гость (14:01:52 28-04-2025) Место жительства - человейник, где не знакомы с соседями по ... Пусть на танцы запишется - там даже жмжжжж бывает.
12:13:08 08-05-2025
Гость (14:01:52 28-04-2025) Место жительства - человейник, где не знакомы с соседями по ... И что не так? В чем проблема то? Всегда хватало женского внимания)) и в студенчестве и сейчас. Знакомая работает в женском коллективе процентов 80 незамужние и (или) уже не замужние. А ведь есть и замужние которые тоже не против.))
14:35:59 28-04-2025
в любой кафешке найти девушку никаких проблем
15:00:51 28-04-2025
Ииииииигорь (14:35:59 28-04-2025) в любой кафешке найти девушку никаких проблем... В кафе ходят пожрать, а не сниматься
14:56:40 28-04-2025
Изображение разгневанного Абтдуллы было бы гораздо занимательней, нежели картинка лоха.
16:15:53 28-04-2025
Абдулла, в принципе, идет н...
16:22:32 28-04-2025
"Парень признался, что знал о подобных видах мошенничества, но все равно поверил шантажисту."------
Вот это спермотоксикоз...