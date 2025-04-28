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На Алтае парень заказал интим-услуги на сайте и попался на уловки разгневанного Абдуллы

Мошенник заявил, что из-за действий молодого человека сайт заблокирован и его владельцы несут финансовые убытки

28 апреля 2025, 10:15, ИА Амител

Парень / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Парень / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Алтайском крае мошенники пытались обмануть 22-летнего жителя одного из сел, однако банк заблокировал его денежный перевод, сообщает региональное МВД.

Молодой человек пояснил, что ранее уже заказывал интим-услуги через сайт объявлений. Однако на этот раз ему позвонил неизвестный мужчина и представился Абдуллой.

"Звонивший заявил, что якобы из-за действий заказчика сайт заблокирован и его владельцы несут финансовые убытки, поэтому незадачливому клиенту необходимо заплатить 28 тысяч рублей для решения проблемы. Было понятно, что заказчика шантажируют мошенники, но он решил перевести требуемую сумму на указанный счет", – рассказали в ведомстве.

Банк заблокировал перевод, так как посчитал его подозрительным. Парень признался, что знал о подобных видах мошенничества, но все равно поверил шантажисту.

Ранее житель Рубцовска хотел купить любовь за деньги, но отдал мошенникам больше миллиона рублей.

Алтайский край Мошенники

Комментарии 19

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Гость

10:19:55 28-04-2025

Благодари Банк, что спас. И все отдал в твои руки, шаловливые........

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Гость

10:31:47 28-04-2025

Гость (10:19:55 28-04-2025) Благодари Банк, что спас. И все отдал в твои руки, шаловливы...
Ещё и трусливые. Не хватило смелости послать Абдуллу в эротическое путешествие. Позорище...

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гость

12:14:14 08-05-2025

Гость (10:31:47 28-04-2025) Ещё и трусливые. Не хватило смелости послать Абдуллу в э... Аптуллу бояться -путан не вызывать)))

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Гость

10:49:09 28-04-2025

Гость (10:19:55 28-04-2025) Благодари Банк, что спас. И все отдал в твои руки, шаловливы... А почему банк с большой буквы? Типа Спаси и Сохрани?

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Гость

11:08:20 28-04-2025

Гость (10:49:09 28-04-2025) А почему банк с большой буквы? Типа Спаси и Сохрани?... Согласен, просто банк. Исправлено.........

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Musik

10:35:20 28-04-2025

у нас есть сотрудник - очень похож на заказывателя услуг с картинки.
но это не он.
хотя...

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Элен без ребят

10:58:55 28-04-2025

одну беду- дороги, победили.
вторая оказалась непобедимой, к сожалению.

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Гость

12:35:10 28-04-2025

Элен без ребят (10:58:55 28-04-2025) одну беду- дороги, победили. вторая оказалась непобедимо...
Где вы живёте, что у вас одну беду победили? В масквабаде?

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3443

11:06:53 28-04-2025

Надо было забить стрелку этой Аптулле у СК МВД РФ

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Гость

12:08:54 28-04-2025

Он должен был заказать еще 2 раза женщину что бы разорить Абдуллу вхлам и сообщить последнему что он будет заниматься этим постоянно пока тот не переведет ему деньги.

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Гость

13:07:58 28-04-2025

22 года... а найти подругу для совместного времяпровождения в близком кругу (место жительства, учеба, работа, общее хобби) не пробовал? Обязательно через Абдуллу?

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Гость

14:01:52 28-04-2025

Гость (13:07:58 28-04-2025) 22 года... а найти подругу для совместного времяпровождения ... Место жительства - человейник, где не знакомы с соседями по площадке. Учеба - какой-нибудь техвуз, где нет девушек в группе, или ПТУ. Работы пока нет. Хобби - компьютерные игры. Ну и где он с женщинами хотя бы разговаривает? Разве что в пункте выдачи Озон.
Да вы сейчас сами подумали "нафиг он такой нужен". Запросы у прекрасной половины сейчас сами знаете какие. Это женщине только помани, сразу сбегутся. У мужчин не так.

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545

15:01:47 28-04-2025

Гость (14:01:52 28-04-2025) Место жительства - человейник, где не знакомы с соседями по ... Пусть на танцы запишется - там даже жмжжжж бывает.

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гость

12:13:08 08-05-2025

Гость (14:01:52 28-04-2025) Место жительства - человейник, где не знакомы с соседями по ... И что не так? В чем проблема то? Всегда хватало женского внимания)) и в студенчестве и сейчас. Знакомая работает в женском коллективе процентов 80 незамужние и (или) уже не замужние. А ведь есть и замужние которые тоже не против.))

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Ииииииигорь

14:35:59 28-04-2025

в любой кафешке найти девушку никаких проблем

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да ты чё?

15:00:51 28-04-2025

Ииииииигорь (14:35:59 28-04-2025) в любой кафешке найти девушку никаких проблем... В кафе ходят пожрать, а не сниматься

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ДМВ

14:56:40 28-04-2025

Изображение разгневанного Абтдуллы было бы гораздо занимательней, нежели картинка лоха.

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Гость

16:15:53 28-04-2025

Абдулла, в принципе, идет н...

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Гость

16:22:32 28-04-2025

"Парень признался, что знал о подобных видах мошенничества, но все равно поверил шантажисту."------
Вот это спермотоксикоз...

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