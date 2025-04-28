На Алтае парень заказал интим-услуги на сайте и попался на уловки разгневанного Абдуллы

Мошенник заявил, что из-за действий молодого человека сайт заблокирован и его владельцы несут финансовые убытки

28 апреля 2025, 10:15, ИА Амител

Парень / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Алтайском крае мошенники пытались обмануть 22-летнего жителя одного из сел, однако банк заблокировал его денежный перевод, сообщает региональное МВД.

Молодой человек пояснил, что ранее уже заказывал интим-услуги через сайт объявлений. Однако на этот раз ему позвонил неизвестный мужчина и представился Абдуллой.

"Звонивший заявил, что якобы из-за действий заказчика сайт заблокирован и его владельцы несут финансовые убытки, поэтому незадачливому клиенту необходимо заплатить 28 тысяч рублей для решения проблемы. Было понятно, что заказчика шантажируют мошенники, но он решил перевести требуемую сумму на указанный счет", – рассказали в ведомстве.

Банк заблокировал перевод, так как посчитал его подозрительным. Парень признался, что знал о подобных видах мошенничества, но все равно поверил шантажисту.

Ранее житель Рубцовска хотел купить любовь за деньги, но отдал мошенникам больше миллиона рублей.