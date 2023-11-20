НОВОСТИОбщество

В Рубцовске арестовали директора УК, кинувшей "убитые" дома накануне зимы

Руководство управляющей компании обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности

20 ноября 2023, 13:20, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

В Рубцовске заключили под стражу директора и учредителя управляющей компании "Соломон", которая ликвидировалась после жалоб горожан на ужасные условия проживания и бездействие УК. Об этом amic.ru сообщили в пресс-службе алтайского Следкома.

Дело расследуют по статье 238 УК РФ "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, совершены группой лиц по предварительному сговору".

Решение вынес Рубцовский городской суд 19 ноября. Под стражу заключены директор управляющей компании Дмитрий Семенихин и учредитель Евгений Соснов. Они проведут под арестом два месяца.

Напомним, уголовное дело в отношении УК "Соломон" Следком возбудил после публикации amic.ru материала об аварийном состоянии многоквартирных домов. Местные жители жаловались на затопленные канализационными стоками подъезды, обрушающиеся фасады, убитые подъезды, протекающие трубы. На место выезжали следователи, представители надзорных органов и администрации города, которые опросили местных жителей домов.

"Будет дана принципиальная юридическая оценка действиям сотрудников управляющей компании на предмет ненадлежащего оказания услуг по обслуживанию многоквартирных домов", – говорилось в релизе ведомства.

Фото: Андрей Чернобай

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Рубцовск скандалы громкое дело жалобы и просьбы

Комментарии 5

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Злой Блогер

13:42:47 20-11-2023

Теперь ждём той же участи для УК Альфа и её недобросовестных директора и учредителя, и всех кто с ними в сговоре.

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Гость

14:30:15 20-11-2023

Злой Блогер (13:42:47 20-11-2023) Теперь ждём той же участи для УК Альфа и её недобросовестных... Ждите... просто нашли одинокого козла отпущения, и хватит.

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Гость

10:08:07 21-11-2023

Гость (14:30:15 20-11-2023) Ждите... просто нашли одинокого козла отпущения, и хватит.... Это Соснов-то козел отпущения? Ну-ну... Наконец-то этого упыря закрыли.

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А когда

14:37:46 20-11-2023

В Барнауле будут посадки управляющих кампаний? Нужна другая форма управления МКД.

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Гость

17:33:52 20-11-2023

Ну посадили стрелочника, а фекалии кто уберёт?

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