Рубцовчане массово жалуются на затопленные канализационными стоками подвалы, плесень в квартирах и разрушающийся фундамент

15 ноября 2023, 06:15, ИА Амител

Фото: Андрей Чернобай

В Рубцовске сотни жителей многоквартирных домов, расположенных в центральной части города, уже несколько месяцев пытаются привлечь внимание общественности к условиям, в которых они живут. Затопленные канализационными стоками подъезды, обрушающиеся фасады, убитые подъезды, протекающие трубы – лишь часть бед, о которых рассказывают жильцы. Управляющая компания "Соломон", за которой закреплены 44 дома, в том числе "убитые", после проверок ведомств самоликвидировалась, оставив рубцовчан наедине с их проблемами накануне зимы. Подробнее – в материале amic.ru.

Без отопления в ноябре

На убитое состояние домов массово жалуются собственники квартир на ул. Громова, 10, 14, 30; ул. Дзержинского, 16, в пер. Алейском, 47. Они рассказывают, что в домах протекают крыши, подвалы затоплены канализационными стоками, а сами здания вот-вот рухнут.

Свои претензии жильцы неоднократно направляли УК "Соломон" – именно под ее временное управление администрация Рубцовска в апреле 2023 года передала 44 дома, в том числе проблемные. Впрочем, обращения результата не принесли.

"Из подвала постоянно идет испарение, из-за чего промерзают стены. Летом я делала ремонт – уже вскоре все покрылось плесенью. У нас полный беспредел. Никто ничего не делает, только деньги собирают с квитанций", – описала amic.ru ситуацию жительница дома ул. Громова, 10, Наталья.

Из-за влаги в фундаменте страдают пол и стены, рассказывает женщина. Отчаявшиеся жильцы установили под одну из них опору, чтобы хоть как-то себя обезопасить. А вообще местные жители стараются лишний раз не выходить на улицу, боясь оказаться под грудой кирпичей, отмечает Наталья.

Дом по улице Дзержинского, 16 / Фото: Андрей Чернобай

Женщина уверяет, что именно по вине управляющей компании в ее квартире до сих пор нет отопления, притом что на улице уже давно установилась минусовая температура. По ее словам, УК должным образом не прочистила стояк, тем самым оставив без отопления квартиры с первого по пятый этаж. Отчаявшаяся горожанка написала заявление в прокуратуру.

Светлана Алабугина, проживающая в переулке Алейском, 47, добавляет:

"Сантехников у "Соломона" нет практически. Один какой-то приходил, но ничего не сделал. Нет и своей "аварийки" – привлекают к работам городскую. Но там нас посылают, мол, "Соломон" нам должен, мы к вам не поедем. Замкнутый круг какой-то".

Два года назад, рассказывает Светлана, она вместе с жильцами подъезда своими силами отремонтировала несколько труб в подвале. Однако этих мер оказалось недостаточно в борьбе с изветшавшей системой канализации. Сейчас, по словам горожанки, в подъезде стоит сильная вонь.

"Когда морозы начнутся, вы знаете, какая тут вонь будет стоять! В подъезд будет зайти невозможно. А ведь эти "аммиаковые" массы опасны для здоровья. Делать никто ничего не собирается. Я думаю, это последняя наша зима", – утверждает собеседница.

Кадр из видео: Дом на улице Громова,10 / Автор: Андрей Чернобай

"Состояние домов повергло в шок"

В сентябре 2023 года в результате проверки региональной инспекции строительного и жилищного надзора, которую инициировал депутат АКЗС Андрей Чернобай, выяснилось, что управляющая компания не включила вышеперечисленные пять домов (а по некоторым данным, и всех остальных "подопечных") в список МКД, которыми она управляет. Тем самым лишив надзорные органы права проводить в отношении нее проверки.

"На основании этого у инспекции отсутствуют полномочия на проведение внеплановой проверки и принятие мер реагирования в отношении УК "Соломон", – говорилось в ответе ведомства.

К проблеме подключилась прокуратура, которая инициировала масштабную проверку. В начале октября проблемные дома посетили Андрей Чернобай, представители ГУ МЧС, Роспотребнадзора и Жилинспекции, которые выявили многочисленные нарушения.

"Состояние домов повергло в шок. На Дзержинского, 16, в подвале болото, канализационная труба выведена в подъезд, фекалии из нее сочатся прямо на лестницу. Сыплется штукатурка, чердак захламлен, крыша протекает. Также "гуляет" лестница, а окна на некоторых этажах даже не застеклены. Практически такое же состояние в домах на улице Громова и в пер. Алейском. В ходе осмотра домов представитель Роспотребнадзора рекомендовал нам не задерживаться дольше минуты из-за угрозы отравления сероводородом. Но в таких условиях люди живут круглосуточно", – рассказал Чернобай.

На обвинения жителей в бездействии представитель управляющей компании, которая тоже приехала на "экскурсию", заявила, что "им эти дома не нужны, и в скором времени УК от них откажется и самоликвидируется", рассказал депутат.

Фото предоставлено жильцами дома Громова, 10

Региональная прокуратура выявила многочисленные нарушения в содержании МКД и начислении платы за электроэнергию жильцам домов на ул. Громова 10, 14, Дзержинского 16 и пер. Алейского, 47. Руководителям "Соломона" и "Алтайкрайэнерго" внесены представления. Виновных должны привлечь к административной ответственности. Также проверку проводит полиция по факту получения средств от горожан при фактическом неоказании услуг. Прокурорский "нагоняй" получила и администрация города.

После проверок силовиков управляющая компания объявила о ликвидации. Связаться с ней стало невозможно. Горожане не исключают, что скоро проблемная "управляшка" возобновит свою деятельность, но уже под другим названием. Такая практика не запрещена законом и активно распространена в стране.

Аmic.ru попытался связаться с управляющей компанией, чтобы прояснить ситуацию, но телефон УК оказался недоступен. Соответствующий запрос редакция также направила в администрацию города.

При этом ранее жильцам в "управляшке" неофициально объясняли, что причина ужасающего состояния домов – огромная задолженность за коммунальные услуги, мол, ремонтировать подъезды и подвалы не на что. Жильцы возмущаются: разве это должно касаться тех, кто покорно из месяца в месяц отдает за "коммуналку" свои кровные, причем в немалом размере?