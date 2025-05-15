В Рубцовске компания пьяных друзей украла старенький "жигуленок" и пропила

Автомобиль сдали в пункт приема металла за восемь тысяч рублей

15 мая 2025, 12:43, ИА Амител

Пьяные мужчины / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В Рубцовске компания друзей украла автомобиль, чтобы сдать его на металлолом и продолжить пить алкоголь на вырученные деньги, сообщает алтайское управление Росгвардии.

"При патрулировании на одной из улиц к группе задержания Росгвардии обратился мужчина, который сообщил, что несколько минут назад им обнаружена пропажа принадлежащего ему автомобиля: старенького "жигуленка", давно уже стоявшего во дворе дома в неисправном состоянии", – рассказали в ведомстве.

Правоохранители оперативно задержали нескольких местных жителей. Они признались, что в ходе распития алкоголя у них хватило денег, поэтому решили украсть стоявший в одном из дворов почти разобранный автомобиль.

"Решив, что машина никому не нужна, они вызвали автопогрузчик и увезли ее в пункт приема металла. Вырученные восемь тысяч рублей потратили на алкоголь", – отметили в Росгвардии.

Похищенное имущество возвращено владельцу. В настоящее время полицией решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту кражи.