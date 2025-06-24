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В Рубцовске мужчина нашел банковскую карту и отправился за покупками

Мужчину задержали полицейские

24 июня 2025, 15:40, ИА Амител

Банковские карты / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Банковские карты / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Рубцовске полицейские по горячим следам раскрыли кражу банковской карты, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

С заявлением о пропапже "пластика" к правоохранителям обратился 50-летний житель города. Вскоре после пропажи ему начали приходить уведомления о списаниях в разных магазинах. Ущерб составил 6500 рублей.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого. Выяснилось, что он нашел карту и использовал ее для бесконтактной оплаты. Мужчина признал вину.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Рубцовск Происшествия

Комментарии 3

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Гость

16:29:33 24-06-2025

кража будет, если купил что-нибудь

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Паша

16:32:16 24-06-2025

Зачем подбирать чужую карту и идти за покупками если знаешь что это уголовка.
Проще пройти мимо.

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гость

23:08:46 24-06-2025

Паша (16:32:16 24-06-2025) Зачем подбирать чужую карту и идти за покупками если знаешь ... Да вы гений, зачем ножиком тыкать, наркоту продавать и тд и тп, это ж уголовка, а прикинь и тыкают и продают и тд и тп))). Я вам секрет страшный открою только вы никому, большинство думают что не попадутся. (за исключением обдолбаных те не думают)

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