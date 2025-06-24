В Рубцовске мужчина нашел банковскую карту и отправился за покупками

Мужчину задержали полицейские

24 июня 2025, 15:40, ИА Амител

Банковские карты / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Рубцовске полицейские по горячим следам раскрыли кражу банковской карты, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

С заявлением о пропапже "пластика" к правоохранителям обратился 50-летний житель города. Вскоре после пропажи ему начали приходить уведомления о списаниях в разных магазинах. Ущерб составил 6500 рублей.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого. Выяснилось, что он нашел карту и использовал ее для бесконтактной оплаты. Мужчина признал вину.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".