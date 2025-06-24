В Рубцовске мужчина нашел банковскую карту и отправился за покупками
Мужчину задержали полицейские
24 июня 2025, 15:40, ИА Амител
Банковские карты / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
В Рубцовске полицейские по горячим следам раскрыли кражу банковской карты, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.
С заявлением о пропапже "пластика" к правоохранителям обратился 50-летний житель города. Вскоре после пропажи ему начали приходить уведомления о списаниях в разных магазинах. Ущерб составил 6500 рублей.
Сотрудники полиции задержали подозреваемого. Выяснилось, что он нашел карту и использовал ее для бесконтактной оплаты. Мужчина признал вину.
Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".
16:29:33 24-06-2025
кража будет, если купил что-нибудь
16:32:16 24-06-2025
Зачем подбирать чужую карту и идти за покупками если знаешь что это уголовка.
Проще пройти мимо.
23:08:46 24-06-2025
Паша (16:32:16 24-06-2025) Зачем подбирать чужую карту и идти за покупками если знаешь ... Да вы гений, зачем ножиком тыкать, наркоту продавать и тд и тп, это ж уголовка, а прикинь и тыкают и продают и тд и тп))). Я вам секрет страшный открою только вы никому, большинство думают что не попадутся. (за исключением обдолбаных те не думают)