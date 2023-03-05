В Рубцовске образовалась глубокая яма возле детсада
Что стало причиной появления провала в почве, пока неизвестно
05 марта 2023, 22:35, ИА Амител
Источник: vk.com/public211365661
Жители Рубцовска обратили внимание на дыру в земле, которая образовалась во дворе дома на улице Алтайской, 76. Кадры опубликовали в социальных сетях.
Отмечается, что рядом с "порталом" находится детский сад. Что стало причиной появления провала в почве, пока неизвестно, подробности уточняются.
Напомним, что ранее часть крыши рухнула на припаркованные машины в Барнауле. Инцидент случился 3 марта по адресу пр. Ленина, 131/2. Отмечается, что оказались повреждены два автомобиля – разбиты фары, у одного помяло крыло. Пострадавших нет.
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