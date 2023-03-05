В Рубцовске образовалась глубокая яма возле детсада

Что стало причиной появления провала в почве, пока неизвестно

05 марта 2023, 22:35, ИА Амител

Источник: vk.com/public211365661

Жители Рубцовска обратили внимание на дыру в земле, которая образовалась во дворе дома на улице Алтайской, 76. Кадры опубликовали в социальных сетях.

Отмечается, что рядом с "порталом" находится детский сад. Что стало причиной появления провала в почве, пока неизвестно, подробности уточняются.

Напомним, что ранее часть крыши рухнула на припаркованные машины в Барнауле. Инцидент случился 3 марта по адресу пр. Ленина, 131/2. Отмечается, что оказались повреждены два автомобиля – разбиты фары, у одного помяло крыло. Пострадавших нет.