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Часть крыши рухнула на припаркованные машины в Барнауле

Инцидент случился на проспекте Ленина

04 марта 2023, 14:05, ИА Амител

Фото: Barnaul 22

В Барнауле часть крыши рухнула на припаркованные машины. Как сообщает телеграм-канал "Алтапресс", инцидент случился 3 марта по адресу пр. Ленина, 131/2.

"От аварийного здания откололись шлакоблоки. Они рухнули на проезжую часть и припаркованные рядом автомобили. Дом расселили 12-13 лет назад, но до сих пор не снесли", – пишет издание.

Отмечается, что оказались повреждены два автомобиля – разбиты фары, у одного помяло крыло. Пострадавших нет.

Напомним, минувшей ночью порывистый ветер сорвал крышу школы в селе Ая в Алтайском районе.

Комментарии 6

  • Водятелы не оцениваю обстановку при порковке машины!
    04 марта, Гость   Ответить
  • Нам повезло оказывается, соседний расселенный дом снесли через год.
    04 марта, Гость   Ответить
  • Гость, ты русский язык сначала выучи
    05 марта, Гость   Ответить
  • Почему не сносят расселенные дома? На этих заброшках постоянно дети лазают. Что-нибудь обвалится - и труп. На машины упали шлакоблоки, это хорошо, что в машинах никого не было. Гадюшники в городе устраивают. Кто отвечает за то, что здание не снесли? Чем этот странный человек занимается?
    05 марта, Гость   Ответить
  • А дом Поскотинова почти на Ленинском проспекте? Его отреставрировать должны были, но не отреставрировали и стоит он заброшенный. Весь зарос кустами , деревьями, внутри помойка. Бомжи и алкаши, и кто только там не обитает. Такое огромное здание стоит. Или отреставрируйте или снесите. Весь город в заброшках и бомжатниках. А еще боремся за звание дома (города) высокой культуры быта!
    05 марта, Гость   Ответить
  • Водятелы не оцениваю обстановку при порковке машины! Парковка правильно писать...... жертвы ЕГЭ, блин
    05 марта, Гость   Ответить
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