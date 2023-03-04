Часть крыши рухнула на припаркованные машины в Барнауле
Инцидент случился на проспекте Ленина
04 марта 2023, 14:05, ИА Амител
Фото: Barnaul 22
В Барнауле часть крыши рухнула на припаркованные машины. Как сообщает телеграм-канал "Алтапресс", инцидент случился 3 марта по адресу пр. Ленина, 131/2.
"От аварийного здания откололись шлакоблоки. Они рухнули на проезжую часть и припаркованные рядом автомобили. Дом расселили 12-13 лет назад, но до сих пор не снесли", – пишет издание.
Отмечается, что оказались повреждены два автомобиля – разбиты фары, у одного помяло крыло. Пострадавших нет.
Напомним, минувшей ночью порывистый ветер сорвал крышу школы в селе Ая в Алтайском районе.
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