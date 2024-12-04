В Рубцовске пенсионерка отправила 50 тысяч рублей на "безопасный счет"
Полицейские возбудили уголовное дело
04 декабря 2024, 15:11, ИА Амител
Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru
73-летняя жительница Рубцовска перевела мошенника 50 тысяч рублей, сообщили в МВД Алтайского края.
Горожанке позвонил якобы сотрудник банка и предложил перевести деньги на "безопасный счет", чтобы до них не добрались преступники.
"Женщина послушала неизвестного, сняла свои сбережения и через банкомат перевела 50 тысяч рублей на неустановленный банковский счет", – рассказали в полиции.
Стражи порядка возбудили уголовное дело.
21:28:26 04-12-2024
ого! месяц обучения в частной школе отдала. Богачка