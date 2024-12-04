В Рубцовске пенсионерка отправила 50 тысяч рублей на "безопасный счет"

Полицейские возбудили уголовное дело

04 декабря 2024, 15:11, ИА Амител

Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru

73-летняя жительница Рубцовска перевела мошенника 50 тысяч рублей, сообщили в МВД Алтайского края.

Горожанке позвонил якобы сотрудник банка и предложил перевести деньги на "безопасный счет", чтобы до них не добрались преступники.

"Женщина послушала неизвестного, сняла свои сбережения и через банкомат перевела 50 тысяч рублей на неустановленный банковский счет", – рассказали в полиции.

Стражи порядка возбудили уголовное дело.