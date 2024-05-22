В Рубцовске перекроют несколько улиц из-за условных террористов

В городе пройдут антитеррористические учения

22 мая 2024, 11:30, ИА Амител

Антитеррористические учения / Фото: УФСБ по Алтайскому краю

В Рубцовске 23 мая состоятся тактико-специальное учения регионального оперативного штаба "Молния-2024", в ходе которых отработают действия по пресечению условной террористической угрозы, сообщили в Управлении ФСБ по Алтайскому краю.

"С 08:00 будет ограничено движение по улицам, прилегающим к территории "Подстанция Рубцовская". На расписание движения железнодорожного транспорта проводимые мероприятия не повлияют", – говорится в сообщении.

Для отработки межведомственного взаимодействия задействуются силы и средства нескольких региональных управлений – ФСБ, МВД, МЧС, ВНГ, ЛУ МВД, ПУ ФСБ. Также в мероприятиях участие примут представители краевых и муниципальных органов власти.