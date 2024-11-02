В Рубцовске полицейские вытащили мужчину из горящего автомобиля

Транспорт въехал в дерево и вспыхнул через несколько секунд

02 ноября 2024, 16:15, ИА Амител

Огонь / Фото: Elisabeth Arnold / unsplash.com

Легковой автомобиль попал в ДТП и загорелся на одной из улиц Рубцовска. Водителя спасли сотрудники Госавтоинспекции. Об этом сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Во время патрулирования города внимание правоохранителей привлек автомобиль Lada Largus, который съехал на левую сторону дороги и врезался в дерево.

Инспекторы проследовали к автомобилю для выяснения произошедшего. Однако в считанные секунды авто загорелось. Полицейские вытащили из транспорта водителя и оказали ему первую доврачебную помощь. В целях безопасности дорожное движение перекрыли.

Бригада скорой медицинской помощи доставила водителя и пассажира в больницу. Автомобиль потушили пожарные службы.