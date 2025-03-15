В Рубцовске потушили горящее неэксплуатируемое здание

Предварительной причиной произошедшего называют неосторожное обращение с огнем

15 марта 2025, 12:45, ИА Амител

Фото: Guido Jansen / unsplash.com

Пожар в неэксплуатируемом здании произошел на улице Осипенко в Рубцовске днем 14 марта, сообщили в МЧС Алтайского края.

Огонь повредил стены и потолочные перекрытия. Площадь возгорания составила около 60 "квадратов". На пожаре работали 13 человек личного состава на трех единицах техники. Пострадавших нет.

"Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем", – рассказали в ведомстве.

Всего за 14 марта в крае потушили 15 пожаров, шесть из них – в жилом секторе. В Барнауле ликвидировали семь возгораний.