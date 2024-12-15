В Рубцовске при пожаре в частном доме погиб мужчина
Вероятно, дом загорелся из-за неосторожного курения
15 декабря 2024, 09:50, ИА Амител
Пожар в Рубцовске / Фото: t.me/mchs_altkray
В Рубцовске в частном жилом доме на улице Ползунова произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
Спасатели ликвидировали возгорание на площади около 60 кв. м.
"На месте происшествия обнаружен погибший мужчина", – рассказали в ведомстве.
В работе участвовали три звена газодымозащитной службы, 18 человек личного состава и пять автомобилей специальной техники.
Наиболее вероятной причиной пожара стала неосторожность при курении, отметили в МЧС.
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