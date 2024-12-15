В Рубцовске при пожаре в частном доме погиб мужчина

Вероятно, дом загорелся из-за неосторожного курения

15 декабря 2024, 09:50, ИА Амител

Пожар в Рубцовске / Фото: t.me/mchs_altkray

В Рубцовске в частном жилом доме на улице Ползунова произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Спасатели ликвидировали возгорание на площади около 60 кв. м.

"На месте происшествия обнаружен погибший мужчина", – рассказали в ведомстве.

В работе участвовали три звена газодымозащитной службы, 18 человек личного состава и пять автомобилей специальной техники.

Наиболее вероятной причиной пожара стала неосторожность при курении, отметили в МЧС.