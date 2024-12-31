В Рубцовске при пожаре в частном доме пострадали два человека

Огонь охватил частный дом и баню

31 декабря 2024, 22:22, ИА Амител

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В переулке Мельничном в Рубцовске произошел пожар в частном доме и бане, расположенных под одной крышей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Площадь возгорания составила около 90 "квадратов". Огонь повредил кровлю, стены и перекрытия строений. На месте происшествия работали 18 специалистов.

"При пожаре травмированы мужчина и женщина, с ожогами госпитализированы в горбольницу", – рассказали в МЧС.

По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил безопасности при эксплуатации печи – в бане произошел перекал.