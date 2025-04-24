В Рубцовске при пожаре в многоэтажке спасли восьмерых человек

На месте работали 25 специалистов и пять автоцистерн

24 апреля 2025, 16:00, ИА Амител

Пожар в Рубцовске / Фото: МЧС Алтайского края

В Рубцовске газодымозащитники при пожаре в пятиэтажке спасли восьмерых человек, в том числе троих детей, сообщили в МЧС Алтайского края.

Инцидент случился на улице Октябрьской. В жилом доме горели вещи и мебель в квартире на третьем этаже. Пройденная огнем площадь – около 6 кв. м.

"В ходе работы звеньями газодымозащитной службы из задымленных помещений спасены восемь человек (в том числе трое детей), самостоятельно эвакуировались 15 человек. Никто не пострадал", – рассказали в ведомстве.

В тушении было задействовано 25 специалистов и пять автоцистерн. Предварительная причина произошедшего – неосторожность при курении.