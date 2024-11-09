В Рубцовске при пожаре в пятиэтажке спасли 21 человека. Фото

Возгорание случилось в одной из квартир

09 ноября 2024, 11:08, ИА Амител

Пожар в Рубцовске / Фото: МЧС Алтайского края

В Рубцовске при пожаре в пятиэтажном доме по улице Громова спасли 21 человека, сообщили в МЧС Алтайского края.

Возгорание случилось в квартире на первом этаже.

Людей эвакуировали по лестничным маршам и с помощью автолестницы. Еще десять жильцов вышли из подъезда самостоятельно.

Пройденная огнем площадь составила 10 квадратных метров. На месте работали 18 человек личного состава, было задействовано пять единиц техники.

Предположительно, причиной произошедшего стало неосторожное обращение с огнем.