НОВОСТИПроисшествия

В Рубцовске при пожаре в пятиэтажке спасли 21 человека. Фото

Возгорание случилось в одной из квартир

09 ноября 2024, 11:08, ИА Амител

Пожар в Рубцовске / Фото: МЧС Алтайского края

В Рубцовске при пожаре в пятиэтажном доме по улице Громова спасли 21 человека, сообщили в МЧС Алтайского края.

Возгорание случилось в квартире на первом этаже.

Людей эвакуировали по лестничным маршам и с помощью автолестницы. Еще десять жильцов вышли из подъезда самостоятельно.

Пройденная огнем площадь составила 10 квадратных метров. На месте работали 18 человек личного состава, было задействовано пять единиц техники.

Предположительно, причиной произошедшего стало неосторожное обращение с огнем.

Рубцовск Пожары Происшествия

Комментарии 2

Avatar Picture
Гость

11:48:42 09-11-2024

И в таком убогом подъезде, живут люди?

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:39:51 09-11-2024

это общага

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров