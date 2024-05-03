В Рубцовске проведут проверку из-за конфликта между подростками в местной школе

По сообщениям в соцсетях, восьмиклассник сначала "получил" от семиклассника, а после — от подростка из девятого класса

03 мая 2024, 23:35, ИА Амител

Кулак. Драка / Фото: pixabay.com

Комитет по образованию города Рубцовска проверит ситуацию с конфликтом между школьниками. Как рассказали в комитете, пока обращений от представителей детей в адрес Минобрнауки Алтайского края не поступало.

Ранее в социальных сетях появилась информация о конфликте между учениками из 7-го и 8-го класса, который случился 25 апреля. Старшему мальчику порвали рубашку. Семья семиклассника заявила, что готова примириться и возместить ущерб.

Через два дня еще один конфликт вспыхнул между тем же восьмиклассником и девятиклассником. Последний толкнул подростка и тот ударился головой о стену.

Представитель учащегося 9-го класса хотел принести извинения и возместить ущерб здоровью восьмиклассника. Заседание было сорвано вторжением в кабинет постороннего лица.

По факту конфликта будет проведена служебная проверка. При необходимости региональное Минобразования окажет школе методическую помощь. Вместе с тем прокуратура уже подключилась к ситуации – по поручению прокурора Алтайского края Антона Германа проведут проверку по сообщению о применении насилия.