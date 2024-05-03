В Рубцовске проведут проверку из-за конфликта между подростками в местной школе
По сообщениям в соцсетях, восьмиклассник сначала "получил" от семиклассника, а после — от подростка из девятого класса
03 мая 2024, 23:35, ИА Амител
Комитет по образованию города Рубцовска проверит ситуацию с конфликтом между школьниками. Как рассказали в комитете, пока обращений от представителей детей в адрес Минобрнауки Алтайского края не поступало.
Ранее в социальных сетях появилась информация о конфликте между учениками из 7-го и 8-го класса, который случился 25 апреля. Старшему мальчику порвали рубашку. Семья семиклассника заявила, что готова примириться и возместить ущерб.
Через два дня еще один конфликт вспыхнул между тем же восьмиклассником и девятиклассником. Последний толкнул подростка и тот ударился головой о стену.
Представитель учащегося 9-го класса хотел принести извинения и возместить ущерб здоровью восьмиклассника. Заседание было сорвано вторжением в кабинет постороннего лица.
По факту конфликта будет проведена служебная проверка. При необходимости региональное Минобразования окажет школе методическую помощь. Вместе с тем прокуратура уже подключилась к ситуации – по поручению прокурора Алтайского края Антона Германа проведут проверку по сообщению о применении насилия.
08:00:02 04-05-2024
- "Как рассказали в комитете, пока обращений от представителей детей в адрес Минобрнауки Алтайского края не поступало."===== Как обычно, ждут пинка от Бастрыкина. Факт есть, а мы не можем.
09:41:36 04-05-2024
Там где появляются чиновники там формализм и пустословие
10:10:19 04-05-2024
Всех мальчиков в детдом оформить , на перевоспитание.
16:41:34 04-05-2024
Кто-нибудь что-то понял из текста? 7-ми, 8-ми и 9-классник и постороннее лицо.
09:51:33 05-05-2024
Гость (10:10:19 04-05-2024) Всех мальчиков в детдом оформить , на перевоспитание.... Да нет уж. Оформить надо родителей на трудотерапию, например, на неделю мести улицы. Вот так своим примером и честным трудом они будут воспитывать своих выродков. А уж потом сами родители имеют право "накостылять" отпрыскам за небольшое унижение, которое они получили из-за них.
18:31:23 04-05-2024
Ну и что такого? Пацаны подрались немного! А мамашкам надо, чтобы они в тик-токе бьюти канал вели и в девчачьих вещах задницами крутили?
10:05:29 05-05-2024
Гость (18:31:23 04-05-2024) Ну и что такого? Пацаны подрались немного! А мамашкам надо, ... Подраться можно из-за разных причин. И претензий друг к другу может и не быть. Но такое бывает редко. Как правило, тот, кто сильнее и тупее, начинает демонстрировать своё превосходство и собирает вокруг себя менее сильных, но таких же тупых. Вот этих "силачей" и надо ставить на место жестко, конкретно, чтобы отрыгивалось до старости.
P.s. А вообще, драки начинаются от недостатка ума решить конфликт мирным путем. И ещё - Лучший бой тот, которого удалось избежать.