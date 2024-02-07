В Сибири родители подрались на школьном собрании при обсуждении драки их детей
В школе заявили, что конфликта между детьми не было, однако другие ученики рассказали, что потасовка была
07 февраля 2024, 11:30, ИА Амител
В Красноярском крае родители во время школьного собрания, на котором обсуждалась драка их детей, начали выяснять отношения с применением предметов мебели, сообщает Kras Mash.
Инцидент произошел в селе Усть-Пит, причем в конфликте участвовал глава поселения.
"Со слов матери одного из детей, ее ребенок вернулся с уроков в истерике и рассказал, что сын главы "прописал" ему подзатыльник и перекинул через себя", – отмечается в сообщении.
В школе заявили, что посмотрели камеры видеонаблюдения и не увидели ничего подозрительного. Однако ученики рассказали, что конфликт был и они его видели.
Во время школьного собрания мать ребенка вспылила, схватила стул, накинулась на главу села и чуть не швырнула его телефон.
11:34:18 07-02-2024
вызвать родителей родителей и устроить махач))))
11:58:00 07-02-2024
Гость (11:34:18 07-02-2024) вызвать родителей родителей и устроить махач))))... с применение предметов мебели)))
12:28:38 07-02-2024
Элен без ребят (11:58:00 07-02-2024) с применение предметов мебели)))... И оных слесарных инструментов...
11:52:39 07-02-2024
Почему на собрании обсуждают конфликт детей, для этого надо приглашать каждого родителя отдельно на беседу.
12:14:26 07-02-2024
На фото бабень в брюках или мужчинка с хвостиком ???
12:22:56 07-02-2024
Гость (12:14:26 07-02-2024) На фото бабень в брюках или мужчинка с хвостиком ???... баба сидит, мужик атакует, обычный рядовой случай
12:26:18 07-02-2024
Детство давно прошло, а школу всё никак не закончат =)
12:40:01 07-02-2024
Долбанутые роженицы, нарожали, а воспитывать не научились....
14:38:31 07-02-2024
Итогом конфликта должна стать битва дедушек за первенство
14:45:45 07-02-2024
гость (14:38:31 07-02-2024) Итогом конфликта должна стать битва дедушек за первенство... победит старейший. вдруг у кого то есть пра пра дедушка)))