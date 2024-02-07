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В Сибири родители подрались на школьном собрании при обсуждении драки их детей

В школе заявили, что конфликта между детьми не было, однако другие ученики рассказали, что потасовка была

07 февраля 2024, 11:30, ИА Амител

Драка родителей в школе / Фото: кадр из видео
Драка родителей в школе / Фото: кадр из видео

В Красноярском крае родители во время школьного собрания, на котором обсуждалась драка их детей, начали выяснять отношения с применением предметов мебели, сообщает Kras Mash.

Инцидент произошел в селе Усть-Пит, причем в конфликте участвовал глава поселения.

"Со слов матери одного из детей, ее ребенок вернулся с уроков в истерике и рассказал, что сын главы "прописал" ему подзатыльник и перекинул через себя", – отмечается в сообщении.

В школе заявили, что посмотрели камеры видеонаблюдения и не увидели ничего подозрительного. Однако ученики рассказали, что конфликт был и они его видели.

Во время школьного собрания мать ребенка вспылила, схватила стул, накинулась на главу села и чуть не швырнула его телефон.

Кадр из видео / Baza

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НОВОСТИПроисшествия
Красноярский край школы конфликт

Комментарии 10

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Гость

11:34:18 07-02-2024

вызвать родителей родителей и устроить махач))))

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Элен без ребят

11:58:00 07-02-2024

Гость (11:34:18 07-02-2024) вызвать родителей родителей и устроить махач))))... с применение предметов мебели)))

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Сергей

12:28:38 07-02-2024

Элен без ребят (11:58:00 07-02-2024) с применение предметов мебели)))... И оных слесарных инструментов...

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Гость

11:52:39 07-02-2024

Почему на собрании обсуждают конфликт детей, для этого надо приглашать каждого родителя отдельно на беседу.

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Гость

12:14:26 07-02-2024

На фото бабень в брюках или мужчинка с хвостиком ???

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Гость

12:22:56 07-02-2024

Гость (12:14:26 07-02-2024) На фото бабень в брюках или мужчинка с хвостиком ???... баба сидит, мужик атакует, обычный рядовой случай

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Хазин

12:26:18 07-02-2024

Детство давно прошло, а школу всё никак не закончат =)

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Гость

12:40:01 07-02-2024

Долбанутые роженицы, нарожали, а воспитывать не научились....

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гость

14:38:31 07-02-2024

Итогом конфликта должна стать битва дедушек за первенство

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Гость

14:45:45 07-02-2024

гость (14:38:31 07-02-2024) Итогом конфликта должна стать битва дедушек за первенство... победит старейший. вдруг у кого то есть пра пра дедушка)))

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