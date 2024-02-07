В Сибири родители подрались на школьном собрании при обсуждении драки их детей

В школе заявили, что конфликта между детьми не было, однако другие ученики рассказали, что потасовка была

07 февраля 2024, 11:30, ИА Амител

Драка родителей в школе / Фото: кадр из видео

В Красноярском крае родители во время школьного собрания, на котором обсуждалась драка их детей, начали выяснять отношения с применением предметов мебели, сообщает Kras Mash.

Инцидент произошел в селе Усть-Пит, причем в конфликте участвовал глава поселения.

"Со слов матери одного из детей, ее ребенок вернулся с уроков в истерике и рассказал, что сын главы "прописал" ему подзатыльник и перекинул через себя", – отмечается в сообщении.

В школе заявили, что посмотрели камеры видеонаблюдения и не увидели ничего подозрительного. Однако ученики рассказали, что конфликт был и они его видели.

Во время школьного собрания мать ребенка вспылила, схватила стул, накинулась на главу села и чуть не швырнула его телефон.