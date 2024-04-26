В Рубцовске ребенок на самокате попал под машину, выехав на пешеходный переход

Мальчик получил травмы различной степени тяжести

26 апреля 2024, 16:42, ИА Амител

Электросамокат / Фото: unsplash.com

В Рубцовске ребенок 2012 года рождения, который на самокате пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, попал под машину, сообщает Госавтоинспекция Алтайского края.

"Водитель, управляя автомобилем Honda Stepwgn, двигаясь по проспекту Рубцовскому в районе дома № 57, допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода", – рассказали в ведомстве.

В результате ДТП ребенок получил травмы различной степени тяжести.