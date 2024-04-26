В Рубцовске ребенок на самокате попал под машину, выехав на пешеходный переход
Мальчик получил травмы различной степени тяжести
26 апреля 2024, 16:42, ИА Амител
Электросамокат / Фото: unsplash.com
В Рубцовске ребенок 2012 года рождения, который на самокате пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, попал под машину, сообщает Госавтоинспекция Алтайского края.
"Водитель, управляя автомобилем Honda Stepwgn, двигаясь по проспекту Рубцовскому в районе дома № 57, допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода", – рассказали в ведомстве.
В результате ДТП ребенок получил травмы различной степени тяжести.
17:22:04 26-04-2024
Уважаемые инспекторы и чиновники уберите куданибудь самокаты с автодорог.Ведь нельзя так едешь за рулем и только и смотришь как они летят напролом.Это только начало лета а будет труба.
12:27:12 15-05-2024
гость (17:22:04 26-04-2024) Уважаемые инспекторы и чиновники уберите куданибудь самокаты... И с тротуаров тоже!
17:45:53 26-04-2024
В Рубцовске ходить-то негде, ибо всё как после бомбежки, а дети еще на самокатах умудряются кататься...
18:33:58 26-04-2024
Самокаты надо определить на другие дороги
18:54:46 26-04-2024
Ну так самокатчикам спешиваться надо а не пролетать на скорости переходы в надежде что их не прокатят на капоте. Хотя и врдятлов полно не сбавляющих скорость перед переходами.
22:30:43 26-04-2024
Был бы мозг у ребенка было бы сотрясение.
08:15:15 27-04-2024
Передвигаюсь по городу на велосипеде. Спешиваюсь перед пешеходными переходами. И далеко не всегда водители пропускают. Особенно таксисты.
09:10:49 27-04-2024
Пузырек (08:15:15 27-04-2024) Передвигаюсь по городу на велосипеде. Спешиваюсь перед пеше... А и не должны пропускать. Вы ПДД внимательно читайте, там сказано, что Вы должны убедиться в том, что Вас пропускают, а о том, что Вас обязаны пропустить и слова нет.
21:35:59 27-04-2024
Гость (09:10:49 27-04-2024) А и не должны пропускать. Вы ПДД внимательно читайте, там ск... Поверьте, пытаюсь убедиться, многим наплевать. Вы предлагаете мне час стоять? Пешеходный переход. Думайте иногда, прежде, чем ляпнуть. Таксист?
21:42:23 27-04-2024
Гость (09:10:49 27-04-2024) А и не должны пропускать. Вы ПДД внимательно читайте, там ск... 14.1. Водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу , обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим дорогу или вступившим на проезжую часть (трамвайные пути) для осуществления перехода.
21:46:38 27-04-2024
Гость (09:10:49 27-04-2024) А и не должны пропускать. Вы ПДД внимательно читайте, там ск... И не читайте ПДД, как вам нравится, а читайте, как написано. А если не понимаете - обратитесь к тому, кто умеет читать, может объяснив тебе (впервые употребляю тебе, а не Вам,так как недостоен). Например к папе.