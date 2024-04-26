НОВОСТИПроисшествия

В Рубцовске ребенок на самокате попал под машину, выехав на пешеходный переход

Мальчик получил травмы различной степени тяжести

26 апреля 2024, 16:42, ИА Амител

Электросамокат / Фото: unsplash.com
Электросамокат / Фото: unsplash.com

В Рубцовске ребенок 2012 года рождения, который на самокате пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, попал под машину, сообщает Госавтоинспекция Алтайского края.

"Водитель, управляя автомобилем Honda Stepwgn, двигаясь по проспекту Рубцовскому в районе дома № 57, допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода", – рассказали в ведомстве.

В результате ДТП ребенок получил травмы различной степени тяжести.

Электросамокат / Фото: Екатерина Смолихина

Власти Барнаула разберутся с электросамокатами после нескольких происшествий с детьми

В администрации города обсудят правила эксплуатации самокатов на улицах
НОВОСТИОбщество
ДТП дети электросамокаты

Комментарии 11

Avatar Picture
гость

17:22:04 26-04-2024

Уважаемые инспекторы и чиновники уберите куданибудь самокаты с автодорог.Ведь нельзя так едешь за рулем и только и смотришь как они летят напролом.Это только начало лета а будет труба.

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:27:12 15-05-2024

гость (17:22:04 26-04-2024) Уважаемые инспекторы и чиновники уберите куданибудь самокаты... И с тротуаров тоже!

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Денис

17:45:53 26-04-2024

В Рубцовске ходить-то негде, ибо всё как после бомбежки, а дети еще на самокатах умудряются кататься...

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

18:33:58 26-04-2024

Самокаты надо определить на другие дороги

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:54:46 26-04-2024

Ну так самокатчикам спешиваться надо а не пролетать на скорости переходы в надежде что их не прокатят на капоте. Хотя и врдятлов полно не сбавляющих скорость перед переходами.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:30:43 26-04-2024

Был бы мозг у ребенка было бы сотрясение.

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Пузырек

08:15:15 27-04-2024

Передвигаюсь по городу на велосипеде. Спешиваюсь перед пешеходными переходами. И далеко не всегда водители пропускают. Особенно таксисты.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:10:49 27-04-2024

Пузырек (08:15:15 27-04-2024) Передвигаюсь по городу на велосипеде. Спешиваюсь перед пеше... А и не должны пропускать. Вы ПДД внимательно читайте, там сказано, что Вы должны убедиться в том, что Вас пропускают, а о том, что Вас обязаны пропустить и слова нет.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Пузырек

21:35:59 27-04-2024

Гость (09:10:49 27-04-2024) А и не должны пропускать. Вы ПДД внимательно читайте, там ск... Поверьте, пытаюсь убедиться, многим наплевать. Вы предлагаете мне час стоять? Пешеходный переход. Думайте иногда, прежде, чем ляпнуть. Таксист?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Пузырек - учите ПДД

21:42:23 27-04-2024

Гость (09:10:49 27-04-2024) А и не должны пропускать. Вы ПДД внимательно читайте, там ск... 14.1. Водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу , обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим дорогу или вступившим на проезжую часть (трамвайные пути) для осуществления перехода.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Пузырек

21:46:38 27-04-2024

Гость (09:10:49 27-04-2024) А и не должны пропускать. Вы ПДД внимательно читайте, там ск... И не читайте ПДД, как вам нравится, а читайте, как написано. А если не понимаете - обратитесь к тому, кто умеет читать, может объяснив тебе (впервые употребляю тебе, а не Вам,так как недостоен). Например к папе.

  2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров