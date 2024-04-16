Власти Барнаула разберутся с электросамокатами после нескольких происшествий с детьми
В администрации города обсудят правила эксплуатации самокатов на улицах
16 апреля 2024, 12:20, ИА Амител
В администрации Барнаула сегодня, 16 апреля, состоится заседание рабочей группы комиссии по безопасности дорожного движения, сообщает мэрия.
"Будут обсуждаться вопросы, связанные с правилами эксплуатации электросамокатов на улицах города", – отметил глава комитета по дорожному хозяйству и транспорту Валерий Ведяшкин.
Напомним, в Барнауле за два дня – 6 и 7 апреля – молодые электросамокатчики сбили двух детей, девяти и десяти лет. В обоих случаях мальчиков с травмами и телесными повреждениями доставили в Краевую клиническую больницу скорой медицинской помощи.
Еще в одном случае подросток упал с самоката на высокой скорости, его госпитализировали. Один молодой барнаулец чуть не попал под колеса автомобиля, когда решил на самокате перед машинами переехать пешеходный переход.
Ранее ГИБДД предложила закрыть для электросамокатов несколько улиц Барнаула, а депутаты АКЗС намерены законодательно снизить их скорость в пешеходных зонах.
12:38:31 16-04-2024
Только с автомобильных дорого уберите их пожалуйста ,они всегда создают аварийные ситуации.
18:51:19 16-04-2024
гость (12:38:31 16-04-2024) Только с автомобильных дорого уберите их пожалуйста ,они все... Аварийные ситуации на дорогах прежде всего создают люди за рулём авто. Так было всегда, ещё до появления и электросамокатов, и даже до появления велосипедов.
19:18:31 16-04-2024
гость (12:38:31 16-04-2024) Только с автомобильных дорого уберите их пожалуйста ,они все... Да нет! Они на узких пешеходных дорожках вовсе ни к чему. Лучше - на проезжую часть и увеличить возраст управления этим средством.
12:43:23 16-04-2024
Давно пора запретить, сколько детей еще должны пострадать? Дождаться до того, как кого-то собьют насмерть? Пусть будут специальные зоны, где можно им кататься, вот пусть там и катаются.
12:58:20 16-04-2024
после нескольких происшествий --- пока гром не грянет. С которыми на дорогах фары протирают тоже разберутся наверное когда что-нибудь случится
13:00:20 16-04-2024
Для того мэрия зачесалась понадобились травмы как зимой с гололедом? Видимо чтобы реально решить проблему нужно ждать смертельных случаев? И ведь по всем вопросам так, не только не просчитывают на шаг вперед возможные проблемы, даже вставшие во весь рост проблемы не решаются без резонансных случаев. Слов цензурных нет чтобы выразить отношение к мэрии.
13:03:30 16-04-2024
В воскресенье вывихнул ногу и упал лицом на асфальт. Ободрал нос. А как больно с самоката падать!
13:28:44 16-04-2024
И перелетающих на скорости по п.п. тоже обсудите. возможно требуется доработка п.п. искуственные неровности или что то еще. они на всей скорости вылетают, так же как и велосипедисты! А это меж прочим ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ПЕШЕХОДАМИ должно быть
13:30:36 16-04-2024
Все пострадавшие не только на совести нарушителей, но и на совести тех предпринимателей, кто занимается этим бизнесом. Неужели трудно властям принять решение по ограничению скорости самокатчиков в 5 км/ч ? А за нарушение конфискация с большим штрафом. Сразу бы мозги встали на место.
15:28:56 16-04-2024
Гость (13:30:36 16-04-2024) Все пострадавшие не только на совести нарушителей, но и на с... Ну-ка мозговитый подскажи как реализовать твою многомудрую инициативу. Тв за каждым самокатчиком гаишника надзирать поставишь или ещё что-то выдумаешь? И у кого ты собрался конфисковывать арендный самокат?
16:59:06 16-04-2024
Гость (15:28:56 16-04-2024) Ну-ка мозговитый подскажи как реализовать твою многомудрую ... решается прошивкой на самокатах, ограничения выставляются легче легкого. Но для этого надо, чтобы агрегаторы зашевелились
17:01:45 16-04-2024
Гость (15:28:56 16-04-2024) Ну-ка мозговитый подскажи как реализовать твою многомудрую ... Элементарно скорость ограничивается на самокате программно, а тех кто попался на перепрошивке, можно и штрафовать не по детски.
18:53:56 16-04-2024
Гость (13:28:44 16-04-2024) И перелетающих на скорости по п.п. тоже обсудите. возможно т... От велосипедистов отстань. А то очень сильно похоже, что тебе все на дороге мешают. Корль (королева)!
18:55:54 16-04-2024
Гость (13:30:36 16-04-2024) Все пострадавшие не только на совести нарушителей, но и на с... Пешком не торопясь можно здоровому человеку легко идти со скоростью 6км/час. А при желании и спешке можно ещё быстрее. Тоже хочешь ограничить? Может быть, лучше бредовые мысли ограничить?
13:38:03 16-04-2024
За каждого травмированного одного условного сидельца из ездоков либо администрации
13:45:20 16-04-2024
А с тротуаров?
14:41:31 16-04-2024
Надо так же как со скутерами (практически исчезли с дорог), права, страховка, шлем, при отсутствии оных штраф и штрафстоянка, улицы быстро от самокатчиков освободятся.
18:58:32 16-04-2024
А слабо администрации создать сеть нормальных велодорожек? Или это их мозговым извилинам не под силу? Давным-давно предлагалось множество вариантов решения, но им всё недосуг было. Видимо, обсуждали проект тоннеля под ж/д путями.
21:12:14 16-04-2024
Гость (18:58:32 16-04-2024) А слабо администрации создать сеть нормальных велодорожек? И... гей парады бы остановить в барнауле, да названия артистов по-русски написать. А больше дел нет..Ну чвсы еще. Наградные
22:52:19 16-04-2024
Гость (18:58:32 16-04-2024) А слабо администрации создать сеть нормальных велодорожек? И... А при чём тут Администрация? Кто это придумал, кто бабки стрижёт, кто их закупил - тот пусть и дорожки делает. Значит сделали себе бизнес, выпустили эти чудовища в город и мучайтесь все подряд
07:09:11 17-04-2024
Гость (22:52:19 16-04-2024) А при чём тут Администрация? Кто это придумал, кто баб...
А что ж вы, когда рожаете, попрошайничать начинаете? Нарожали - вертитесь сами!