Власти Барнаула разберутся с электросамокатами после нескольких происшествий с детьми

В администрации города обсудят правила эксплуатации самокатов на улицах

16 апреля 2024, 12:20, ИА Амител

Электросамокат / Фото: Екатерина Смолихина

В администрации Барнаула сегодня, 16 апреля, состоится заседание рабочей группы комиссии по безопасности дорожного движения, сообщает мэрия.

"Будут обсуждаться вопросы, связанные с правилами эксплуатации электросамокатов на улицах города", – отметил глава комитета по дорожному хозяйству и транспорту Валерий Ведяшкин.

Напомним, в Барнауле за два дня – 6 и 7 апреля – молодые электросамокатчики сбили двух детей, девяти и десяти лет. В обоих случаях мальчиков с травмами и телесными повреждениями доставили в Краевую клиническую больницу скорой медицинской помощи.

Еще в одном случае подросток упал с самоката на высокой скорости, его госпитализировали. Один молодой барнаулец чуть не попал под колеса автомобиля, когда решил на самокате перед машинами переехать пешеходный переход.

Ранее ГИБДД предложила закрыть для электросамокатов несколько улиц Барнаула, а депутаты АКЗС намерены законодательно снизить их скорость в пешеходных зонах.