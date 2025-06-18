В Рубцовске сгорели два садовых домика из-за неосторожного обращения с огнем
На месте работали 15 сотрудников МЧС
18 июня 2025, 11:30, ИА Амител
В Рубцовске два садовых домика сгорели днем 17 июня, сообщили в телеграм-канале ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
Инцидент случился в садоводческом товариществе № 8.
"На момент прибытия первого подразделения два садовых домика горели открытым огнем, существовала угроза распространения пожара на соседние строения. На месте работали 15 пожарных, были задействованы четыре единицы техники", – рассказали в ведомстве.
Пожар потушили на площади 50 кв. м. Пострадавших нет. Предварительная причина произошедшего – неосторожное обращение с огнем.
Всего за сутки 17 июня в регионе ликвидировали девять возгораний, четыре из них – в жилом секторе. В Барнауле потушили один пожар.
17:17:47 18-06-2025
в Барнаульских садах улица-бы сгорела или вообще всё. заборы раздвигают, спецтехника не может полочь