В Рубцовске сгорели два садовых домика из-за неосторожного обращения с огнем

На месте работали 15 сотрудников МЧС

18 июня 2025, 11:30, ИА Амител

Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В Рубцовске два садовых домика сгорели днем 17 июня, сообщили в телеграм-канале ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Инцидент случился в садоводческом товариществе № 8.

"На момент прибытия первого подразделения два садовых домика горели открытым огнем, существовала угроза распространения пожара на соседние строения. На месте работали 15 пожарных, были задействованы четыре единицы техники", – рассказали в ведомстве.

Пожар потушили на площади 50 кв. м. Пострадавших нет. Предварительная причина произошедшего – неосторожное обращение с огнем.

Всего за сутки 17 июня в регионе ликвидировали девять возгораний, четыре из них – в жилом секторе. В Барнауле потушили один пожар.