В Рубцовске спасли ребенка и взрослого во время пожара в частном доме
Сотрудники МЧС за считанные минуты потушили огонь
04 декабря 2024, 09:38, ИА Амител
Пожар в Рубцовске / Фото: МЧС Алтайского края
В Рубцовске во время пожара в частном доме огнеборцы спасли взрослого и ребенка, сообщили в МЧС Алтайского края.
Возгорание случилось в проезде Вагонном ранним утром.
На момент прибытия спасателей внутри строения было задымление. Специалисты вывели на свежий воздух жильцов и в считанные минуты разобрались с огнем. Он успел повредить потолочное перекрытие.
"Наиболее вероятная причина произошедшего – нарушение правил эксплуатации или неисправность печного отопления", – отмечают в ведомстве.
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