В Рубцовске спасли ребенка и взрослого во время пожара в частном доме

Сотрудники МЧС за считанные минуты потушили огонь

04 декабря 2024, 09:38, ИА Амител

Пожар в Рубцовске / Фото: МЧС Алтайского края

В Рубцовске во время пожара в частном доме огнеборцы спасли взрослого и ребенка, сообщили в МЧС Алтайского края.

Возгорание случилось в проезде Вагонном ранним утром.

На момент прибытия спасателей внутри строения было задымление. Специалисты вывели на свежий воздух жильцов и в считанные минуты разобрались с огнем. Он успел повредить потолочное перекрытие.