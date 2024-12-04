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В Рубцовске спасли ребенка и взрослого во время пожара в частном доме

Сотрудники МЧС за считанные минуты потушили огонь

04 декабря 2024, 09:38, ИА Амител

Пожар в Рубцовске / Фото: МЧС Алтайского края
Пожар в Рубцовске / Фото: МЧС Алтайского края

В Рубцовске во время пожара в частном доме огнеборцы спасли взрослого и ребенка, сообщили в МЧС Алтайского края.

Возгорание случилось в проезде Вагонном ранним утром.

На момент прибытия спасателей внутри строения было задымление. Специалисты вывели на свежий воздух жильцов и в считанные минуты разобрались с огнем. Он успел повредить потолочное перекрытие. 

"Наиболее вероятная причина произошедшего – нарушение правил эксплуатации или неисправность печного отопления", – отмечают в ведомстве.

Рубцовск Пожары

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