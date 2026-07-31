В Рубцовске ссора приятелей закончилась убийством деревянным бруском

Во время конфликта мужчина нанес оппоненту три удара по голове

31 июля 2026, 09:30, ИА Амител

Агрессивный мужчина / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В Рубцовске суд вынес приговор 32-летнему местному жителю, признанному виновным в причинении тяжкого вреда здоровью знакомому, повлекшем по неосторожности его смерть. Мужчину приговорили к десяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Алтайскому краю.

Следствием и судом установлено, что в ноябре прошлого года осужденный вместе с сожительницей, находясь в состоянии алкогольного опьянения, приехал к знакомым выяснять отношения. Они подозревали, что те разбили окно в их доме.

Во время конфликта мужчина нанес оппоненту три удара деревянным бруском по голове, после чего избил его, нанеся не менее шести ударов по лицу. От полученных травм потерпевший скончался.

В следственном управлении отметили, что ранее фигурант уже отбывал наказание за преступление против личности.