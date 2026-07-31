В Рубцовске ссора приятелей закончилась убийством деревянным бруском
Во время конфликта мужчина нанес оппоненту три удара по голове
31 июля 2026, 09:30, ИА Амител
В Рубцовске суд вынес приговор 32-летнему местному жителю, признанному виновным в причинении тяжкого вреда здоровью знакомому, повлекшем по неосторожности его смерть. Мужчину приговорили к десяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Алтайскому краю.
Следствием и судом установлено, что в ноябре прошлого года осужденный вместе с сожительницей, находясь в состоянии алкогольного опьянения, приехал к знакомым выяснять отношения. Они подозревали, что те разбили окно в их доме.
Во время конфликта мужчина нанес оппоненту три удара деревянным бруском по голове, после чего избил его, нанеся не менее шести ударов по лицу. От полученных травм потерпевший скончался.
В следственном управлении отметили, что ранее фигурант уже отбывал наказание за преступление против личности.
«Суд признал мужчину виновным по части 4 статьи 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего"). Ему назначено наказание в виде десяти лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии особого режима», — отметили в ведомстве.
09:41:08 31-07-2026
Что интересно многие выбирают 10 лет вместо подписания контракта. Так боятся?
10:16:03 31-07-2026
Гость (09:41:08 31-07-2026) Что интересно многие выбирают 10 лет вместо подписания контр... В курсе?Каким образом знаете про "многих"? )
10:22:37 31-07-2026
Гость (10:16:03 31-07-2026) В курсе?Каким образом знаете про "многих"? )... В курсе, что предлагают вообще всем, даже за долг 10 тыс по алиментам. По таким статьям , ни то что предлагают, уговаривают.
Вы вот например в курсе, что у судебных приставов нельзя получить справку об отсутствии задолженности, не подписав бумаги о том, что вам предлагают списать долги в обмен на подписание.