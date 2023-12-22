В Рубцовске суд прекратил деятельность федерации хоккея "Форвард"

Организация не отчиталась об объеме денежных средств и иного имущества, полученных от иностранных источников, а также о целях их использования

22 декабря 2023, 08:51, ИА Амител

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Суд удовлетворил иск Минюста РФ о прекращении деятельности федерации хоккея с шайбой "Форвард" в Рубцовске, которую возглавлял Андрей Худяев. Ранее его осудили за махинации с деньгами пайщиков в подконтрольном ему кооперативе.

Как сообщает "Банкфакс", хоккейную федерацию в Рубцовске в 2017 году зарегистрировало управление Минюста РФ. По закону организация должна была предоставлять сведения об объеме денежных средств и иного имущества от иностранных источников, целях расходования средств и имущества. Однако за 2022 год организация ответ не подготовила.

В результате в "Форвард" направили уведомление с просьбой отчитаться, однако оно вернулось отправителю. После этого Минюст обратился в суд с иском о прекращении деятельности федерации, который был удовлетворен полностью.

Напомним, что руководитель федерации в 2022 году получил срок по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение вверенного имущества с использованием служебного положения в особо крупном размере"). Как установили следователи, будучи председателем кооператива "Первая инвестиционная компания", с июня 2019 по май 2021 года присвоил деньги 45 инвесторов на общую сумму более 18 млн рублей. Мужчина получил четыре года колонии общего режима.