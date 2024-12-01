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В Рубцовске женщина забрала забытый на детской площадке смартфон и попала под статью

Горожанку отпустили под подписку о невыезде

01 декабря 2024, 09:10, ИА Амител

Фото: Paul Hanaoka / unsplash.com
Фото: Paul Hanaoka / unsplash.com

Полицейские Рубцовска вернули ребенку похищенный смартфон, сообщили в МВД Алтайского края.

В полицию обратился 35-летний горожанин с заявлением о том, что его десятилетний сын забыл смартфон на детской площадке и ушел домой. А когда вернулся за ним, гаджета не месте уже не было.

Стражи порядка установили, что устройство похитила 51-летняя жительница города. Она сбросила систему до заводских настроек, вставила свою сим-карту и стала пользоваться.

Правоохранители изъяли телефон и вернули ребенку, а в отношении  женщины возбудили уголовное дело о краже. Также ей избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Рубцовск Происшествия

Комментарии 3

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Гость

09:14:30 01-12-2024

Вот и хорошо 👍
Раньше сядет, раньше выйдет .

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Бдыщ

11:43:12 01-12-2024

Преступление века

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Гость из будущего

14:30:25 01-12-2024

Бдыщ (11:43:12 01-12-2024) Преступление века...
А с каких пор воровство исключили из Уголовного кодекса?

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