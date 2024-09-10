Житель Бийска не прошел мимо забытого пенсионеркой смартфона

За кражу в отношении мужчины возбудили уголовное дело

10 сентября 2024, 11:44, ИА Амител

Смартфон в руке / Фото: unsplash.com

Житель Бийска украл смартфон, который 66-летняя пенсионерка забыла на лавочке, сообщили в телеграм-канале местной полиции.

35-летний горожанин подобрал оставленный девайс, продал его, а деньги потратил. Теперь в его отношении возбудили уголовное дело.

Ранее в Барнауле двое 19-летних рецидивистов украли у детей 10 телефонов в спортшколе и пыли пойманы в Новосибирске.