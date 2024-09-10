Житель Бийска не прошел мимо забытого пенсионеркой смартфона
За кражу в отношении мужчины возбудили уголовное дело
10 сентября 2024, 11:44, ИА Амител
Смартфон в руке / Фото: unsplash.com
Житель Бийска украл смартфон, который 66-летняя пенсионерка забыла на лавочке, сообщили в телеграм-канале местной полиции.
35-летний горожанин подобрал оставленный девайс, продал его, а деньги потратил. Теперь в его отношении возбудили уголовное дело.
Ранее в Барнауле двое 19-летних рецидивистов украли у детей 10 телефонов в спортшколе и пыли пойманы в Новосибирске.
11:52:50 10-09-2024
Преступление века раскрыто. Всем по медали.
12:15:45 10-09-2024
Конечно, это же так легко, особо стараться не надо!!!
12:22:09 10-09-2024
не крал, а нахлобучили. За что? в бюро находок должен был сдать? а оно есть?
12:54:30 10-09-2024
ГК РФ Статья 227. Находка.
1. Нашедший потерянную вещь обязан немедленно уведомить об этом лицо, потерявшее ее, или собственника вещи или кого-либо другого из известных ему лиц, имеющих право получить ее, и возвратить найденную вещь этому лицу.
Если вещь найдена в помещении или на транспорте, она подлежит сдаче лицу, представляющему владельца этого помещения или средства транспорта. В этом случае лицо, которому сдана находка, приобретает права и несет обязанности лица, нашедшего вещь.
2. Если лицо, имеющее право потребовать возврата найденной вещи, или место его пребывания неизвестны, нашедший вещь обязан заявить о находке в полицию или в орган местного самоуправления.
3. Нашедший вещь вправе хранить ее у себя либо сдать на хранение в полицию, орган местного самоуправления или указанному ими лицу.
13:02:08 10-09-2024
Шинник (12:54:30 10-09-2024) ГК РФ Статья 227. Находка.1. Нашедший потерянную вещь об... Так это ГК, уголовка тут ни при чем
13:03:33 10-09-2024
Бабка походу с мусарами курит
Подбрасывает телефоны и карты.
18:05:53 10-09-2024
Ничего удивительного. Мустный люд - народ вороватый. Тащит все, что плохо лежит. А если что-то потеряешь, даже вещь, по которой можно определить хозяина, ни за что не вернут и в милицию не сдадут. Радоваться до зеленых соплей будут, что даром досталось!
19:37:44 10-09-2024
Гость (18:05:53 10-09-2024) Ничего удивительного. Мустный люд - народ вороватый. Тащит в... Мне вернула девушка потерянный кошелёк, полно порядочных людей.