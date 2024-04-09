В Рязанской области погибло шесть человек при столкновении легковушки и КамАЗа

Следователи возбудили уголовное дело

09 апреля 2024, 15:45, ИА Амител

ДТП в Рязанской области / Фото: t.me/umvd62

В Шиловском районе Рязанской области при столкновении КамАЗа и легкового автомобиля Mazda погибли шесть человек, сообщает местная полиция.

ДТП случилось утром 9 апреля на 275-м километре трассы М-5 "Урал".

Все погибшие находились в иномарке – водитель и пять пассажиров. Предварительно, детей среди них нет. Шоферу грузовика оказали медпомощь.

Уголовное дело возбудили по статье о нарушении ПДД и правил эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.