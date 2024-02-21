В РЖД объяснили, почему алкоголь в поездах очень дорогой
Также прокомментировали жалобы на высокие цены на еду
21 февраля 2024, 13:48, ИА Амител
Цены на алкоголь в поездах выше магазинных для сдерживания пассажиров, подтвердил в интервью РИА Новости начальник дирекции скоростного сообщения РЖД Антон Петров.
"Это правда", – ответил Петров на вопрос, являются ли высокие цены на алкоголь денежным тормозом, помогающим не напиваться в поездах.
Он подчеркнул, что персонал не обучают самообороне, потому что мало буйных пассажиров. Кроме того, поезда сопровождают сотрудники транспортной безопасности, а на каждой остановке дежурят правоохранители.
Петров также прокомментировал жалобы на высокие цены на еду в "Сапсанах".
"У нас есть и дорогие, и бюджетные блюда", – указал он.
13:57:09 21-02-2024
БРЕД! ПРИДУМАЛИ УДОБНУЮ ЛЕГЕНДУ! ЧУШЬ!!!!!!!!!!!! Ширма для необоснованно завышенных цен!
17:17:48 21-02-2024
Жадность.
17:20:46 21-02-2024
ну вообщем все что связано с данной компанией не дешево, в т.ч. билеты и грузоперевозки. может потому что зарплаты у директоров рекорды бьют
19:12:27 21-02-2024
да бог с ним с алкоголем...пожрать ченить подешевше...
10:46:30 22-02-2024
Алкоголь в поезде или на борту самолёта это то , что не нужно. Читайте книги , интернет да много чем можно себя занять в пути.