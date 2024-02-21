В РЖД объяснили, почему алкоголь в поездах очень дорогой

Также прокомментировали жалобы на высокие цены на еду

21 февраля 2024, 13:48, ИА Амител

Пассажирские вагоны РЖД / Фото: amic.ru

Цены на алкоголь в поездах выше магазинных для сдерживания пассажиров, подтвердил в интервью РИА Новости начальник дирекции скоростного сообщения РЖД Антон Петров.

"Это правда", – ответил Петров на вопрос, являются ли высокие цены на алкоголь денежным тормозом, помогающим не напиваться в поездах.

Он подчеркнул, что персонал не обучают самообороне, потому что мало буйных пассажиров. Кроме того, поезда сопровождают сотрудники транспортной безопасности, а на каждой остановке дежурят правоохранители.

Петров также прокомментировал жалобы на высокие цены на еду в "Сапсанах".