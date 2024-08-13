В РЖД объяснили, почему билеты из Анапы стоят 86 тысяч рублей
В пресс-службе компании отметили, что цена соответствует классу обслуживания
13 августа 2024, 13:40, ИА Амител
В РЖД ответили блогерам, накануне пригрозившим проверкой транспортной прокуратуры из-за ценообразования на билеты, из-за которых можно "разориться" при возврате из отпуска из российских курортов, пишет "Парламентская газета".
"Цена на место в поезде из Анапы доходит до немыслимых 86-92 тысяч рублей, а варианты подешевле если и есть, то только с пересадкой в Курске", - отмечает издание.
В пресс-службе дочки РЖД (Федеральной пассажирской компании) объяснили, что дорого стоят билеты с пересадками в вагоны СВ и люкс, и цена соответствует классу обслуживания.
Стоит отметить, что антимонопольная служба контролирует только стоимость билетов в плацкартные, общие и сидячие вагоны скорых и пассажирских поездов дальнего следования, а вот цены на купе, СВ и люкс не регулирует.
Сейчас цена проезда в СВ и люксе зависит от категории поезда, времени года, дня недели, времени отправления и прибытия, количества свободных мест и периода покупки билета. Кроме того, подчеркнули в компании, выросла стоимость билетов.
"Как в регулируемом, так и в дерегулированном сегменте перевозок тарифы индексируются в соответствии с прогнозом социально-экономического развития РФ. В 2024 году тарифы проиндексированы на 10,75%", - пояснили в РЖД.
Ранее в РЖД объяснили, почему алкоголь в поездах очень дорогой, а также прокомментировали жалобы на высокие цены на еду.
14:01:56 13-08-2024
Вот тебе и госучреждение и не заявишь ни на кого...
14:13:06 13-08-2024
Андрей (14:01:56 13-08-2024) Вот тебе и госучреждение и не заявишь ни на кого...... "Государство - это аппарат который защищает интересы имущих слоёв".
Определение из учебника истории.
14:32:28 13-08-2024
Андрей (14:01:56 13-08-2024) Вот тебе и госучреждение и не заявишь ни на кого...... РЖД давно частная лавочка, а Федеральная пассажирская компания - тем более
21:17:23 13-08-2024
Андрей (14:01:56 13-08-2024) Вот тебе и госучреждение и не заявишь ни на кого...... Номинально госконтора - ОАО, государственная вертикально интегрированная компания, 100 % акций компании принадлежат РФ. По факту как мы видим - во многом частная лавочка тех, кого от имени государства поставили ей рулить.
14:21:14 13-08-2024
заявить то можно. только толку не будет.
14:30:53 13-08-2024
ну можно и до 200 поднять а потом объяснить
14:32:52 13-08-2024
Летайте самолетами, дешевле и быстрее будет
14:57:19 13-08-2024
123 (14:32:52 13-08-2024) Летайте самолетами, дешевле и быстрее будет... Неее, уж лучше на оленях!!!
15:32:43 13-08-2024
123 (14:32:52 13-08-2024) Летайте самолетами, дешевле и быстрее будет... А ничего, что у нас сейчас далеко не везде можно долететь на самолете? Вы на в курсе, что у нас окромя Сочи весь юг закрыт уже два с половиной года?)
14:56:56 13-08-2024
Из Анапы куда? Во Владивосток, в Пекин, в Нью-Йорк? Или в любом направлении цена одинаковая?
15:04:58 13-08-2024
Пусть в Крым едут
16:35:58 13-08-2024
И кто-то ещё возмущается тем, что граждане покупают себе авто?
Да, согласен, с Алтая до Анапы далеко. Но на своём автомобиле ты можешь не спеша проехать по городам своей страны, доехать до той же Анапы, несколько дней отдохнуть на море, а потом вернуться домой другим маршрутом.
Как вариант.
А вообще, с авто и у нас мест для летнего отдыха - завались.
10:55:43 14-08-2024
Отдыхайте в России говорят они, не надо за границу ездить, а то что в России отдых обходится в разы дороже, что не говорят?
12:59:46 14-08-2024
Как можно ехать в отпуск и не позаботиться об обратном билете?? Странные туристы.