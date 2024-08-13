В РЖД объяснили, почему билеты из Анапы стоят 86 тысяч рублей

В пресс-службе компании отметили, что цена соответствует классу обслуживания

13 августа 2024, 13:40, ИА Амител

Поезд РЖД / Фото: правительство Алтайского края

В РЖД ответили блогерам, накануне пригрозившим проверкой транспортной прокуратуры из-за ценообразования на билеты, из-за которых можно "разориться" при возврате из отпуска из российских курортов, пишет "Парламентская газета".

"Цена на место в поезде из Анапы доходит до немыслимых 86-92 тысяч рублей, а варианты подешевле если и есть, то только с пересадкой в Курске", - отмечает издание.

В пресс-службе дочки РЖД (Федеральной пассажирской компании) объяснили, что дорого стоят билеты с пересадками в вагоны СВ и люкс, и цена соответствует классу обслуживания.

Стоит отметить, что антимонопольная служба контролирует только стоимость билетов в плацкартные, общие и сидячие вагоны скорых и пассажирских поездов дальнего следования, а вот цены на купе, СВ и люкс не регулирует.

Сейчас цена проезда в СВ и люксе зависит от категории поезда, времени года, дня недели, времени отправления и прибытия, количества свободных мест и периода покупки билета. Кроме того, подчеркнули в компании, выросла стоимость билетов.

"Как в регулируемом, так и в дерегулированном сегменте перевозок тарифы индексируются в соответствии с прогнозом социально-экономического развития РФ. В 2024 году тарифы проиндексированы на 10,75%", - пояснили в РЖД.

Ранее в РЖД объяснили, почему алкоголь в поездах очень дорогой, а также прокомментировали жалобы на высокие цены на еду.