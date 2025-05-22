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В самолетах бюджетных авиакомпаний могут появиться стоячие места

Это позволит увеличить вместимость салона на 20%

22 мая 2025, 17:15, ИА Амител

Самолет / Фото: amic.ru
Самолет / Фото: amic.ru

В самолетах бюджетных авиакомпаний могут появиться стоячие места. Как сообщает Daily Mail, со следующего года в салонах ряда воздушных судов бюджетных авиакомпаний могут появиться доработанные мягкие вертикальные сиденья Skyrider 2.0 – они не позволяют нормально сидеть, но дают возможность увеличить количество пассажиров на 20%.

Впервые концепт вертикальных сидений, напоминающих велосипедные седла, представил семь лет назад итальянский производитель Aviointeriors на выставке Aircraft Interiors Expo в Гамбурге. Тогда идею раскритиковали, однако теперь к ней вернулись.

Модернизированные Skyrider 2.0 имеют больше набивки по сравнению с предыдущей версией, и получили более прочные крепления: стойки соединяют каждый ряд с потолком и полом, а не просто крепят раму к рельсу. На сколько дешевле будет такой способ полета – не уточняется.

Транспорт самолёт

Комментарии 19

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серый

17:23:46 22-05-2025

плацкарт сделайте

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Кхм...

17:53:55 22-05-2025

А так же деревянные лавочки и шансон.

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Гость

17:57:18 22-05-2025

Продавайте билеты а пассажиры побегут следом.. норм

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Гость

18:06:09 22-05-2025

21 век)))

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Гость

19:02:22 22-05-2025

Можно и лежа натолкать в несколько рядов

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Гость

19:51:15 22-05-2025

Гость (19:02:22 22-05-2025) Можно и лежа натолкать в несколько рядов... А почему бы и нет? Американам не привыкать

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Гость

20:40:17 22-05-2025

Гость (19:02:22 22-05-2025) Можно и лежа натолкать в несколько рядов... Даже больше влезет. Памперсы выдать, чтобы с места не вылезали до прибытия

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Гость

21:23:10 22-05-2025

Гость (19:02:22 22-05-2025) Можно и лежа натолкать в несколько рядов... В мешках в багажном отсеке...

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Гость

07:41:40 23-05-2025

Гость (19:02:22 22-05-2025) Можно и лежа натолкать в несколько рядов... а если укладывать по принципу "девочка-мальчик" то и демографию можно поднять

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dok_СФ

19:35:20 22-05-2025

Ещё вариант - в автобусах, трамваях и такси установить подобные стойки/сидения, а если квартиры поменьше ..

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Гость

19:52:16 22-05-2025

ну хоть не на шасси, как в афгании.

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Гость

21:22:20 22-05-2025

Мы рождены, чтоб сказку сделать былью...

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Гость

23:30:05 22-05-2025

Daily Mail пишет. Разработка Aviointeriors. Как жк вы, нытики, не поймете это все прогрессивные западные идеи по размещению пассажиров. России оно касается постольку поскольку. Конечно же если там приживется - глядишь и у нас появится, однако вы все повернули уже в нашу сторону, лавки, мешки, памперсы. Да радоваться надо за полеты американов стоя.

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Гость

02:13:00 23-05-2025

Шутканули? На 1 апреля нужно было тиснуть.

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Гость

07:21:08 23-05-2025

А как же безопасность? Опять же перегруз...

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Гость

08:00:58 23-05-2025

Будут еще более бюджетные места, но там надо будет еще крутить педали весь рейс.

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Лука Ъ

10:03:51 23-05-2025

Давно ждал этого решения)), еще есть масса вариантов понизить статус летящего)), деревянные скамьи-"полу бомжлюкс"...вообще освободить салон от всякой летной мебели), на корточках долетят, и влезет больше...)про педали хорошая идея, всем летунам педали..)

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Гость

13:27:51 23-05-2025

Глупая шутка.

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Иванна

14:01:56 23-05-2025

Прицепом.

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