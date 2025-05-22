В самолетах бюджетных авиакомпаний могут появиться стоячие места
Это позволит увеличить вместимость салона на 20%
22 мая 2025, 17:15, ИА Амител
В самолетах бюджетных авиакомпаний могут появиться стоячие места. Как сообщает Daily Mail, со следующего года в салонах ряда воздушных судов бюджетных авиакомпаний могут появиться доработанные мягкие вертикальные сиденья Skyrider 2.0 – они не позволяют нормально сидеть, но дают возможность увеличить количество пассажиров на 20%.
Впервые концепт вертикальных сидений, напоминающих велосипедные седла, представил семь лет назад итальянский производитель Aviointeriors на выставке Aircraft Interiors Expo в Гамбурге. Тогда идею раскритиковали, однако теперь к ней вернулись.
Модернизированные Skyrider 2.0 имеют больше набивки по сравнению с предыдущей версией, и получили более прочные крепления: стойки соединяют каждый ряд с потолком и полом, а не просто крепят раму к рельсу. На сколько дешевле будет такой способ полета – не уточняется.
17:23:46 22-05-2025
плацкарт сделайте
17:53:55 22-05-2025
А так же деревянные лавочки и шансон.
17:57:18 22-05-2025
Продавайте билеты а пассажиры побегут следом.. норм
18:06:09 22-05-2025
21 век)))
19:02:22 22-05-2025
Можно и лежа натолкать в несколько рядов
19:51:15 22-05-2025
Гость (19:02:22 22-05-2025) Можно и лежа натолкать в несколько рядов... А почему бы и нет? Американам не привыкать
20:40:17 22-05-2025
Гость (19:02:22 22-05-2025) Можно и лежа натолкать в несколько рядов... Даже больше влезет. Памперсы выдать, чтобы с места не вылезали до прибытия
21:23:10 22-05-2025
Гость (19:02:22 22-05-2025) Можно и лежа натолкать в несколько рядов... В мешках в багажном отсеке...
07:41:40 23-05-2025
Гость (19:02:22 22-05-2025) Можно и лежа натолкать в несколько рядов... а если укладывать по принципу "девочка-мальчик" то и демографию можно поднять
19:35:20 22-05-2025
Ещё вариант - в автобусах, трамваях и такси установить подобные стойки/сидения, а если квартиры поменьше ..
19:52:16 22-05-2025
ну хоть не на шасси, как в афгании.
21:22:20 22-05-2025
Мы рождены, чтоб сказку сделать былью...
23:30:05 22-05-2025
Daily Mail пишет. Разработка Aviointeriors. Как жк вы, нытики, не поймете это все прогрессивные западные идеи по размещению пассажиров. России оно касается постольку поскольку. Конечно же если там приживется - глядишь и у нас появится, однако вы все повернули уже в нашу сторону, лавки, мешки, памперсы. Да радоваться надо за полеты американов стоя.
02:13:00 23-05-2025
Шутканули? На 1 апреля нужно было тиснуть.
07:21:08 23-05-2025
А как же безопасность? Опять же перегруз...
08:00:58 23-05-2025
Будут еще более бюджетные места, но там надо будет еще крутить педали весь рейс.
10:03:51 23-05-2025
Давно ждал этого решения)), еще есть масса вариантов понизить статус летящего)), деревянные скамьи-"полу бомжлюкс"...вообще освободить салон от всякой летной мебели), на корточках долетят, и влезет больше...)про педали хорошая идея, всем летунам педали..)
13:27:51 23-05-2025
Глупая шутка.
14:01:56 23-05-2025
Прицепом.