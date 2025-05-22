Это позволит увеличить вместимость салона на 20%

22 мая 2025, 17:15, ИА Амител

Самолет / Фото: amic.ru

В самолетах бюджетных авиакомпаний могут появиться стоячие места. Как сообщает Daily Mail, со следующего года в салонах ряда воздушных судов бюджетных авиакомпаний могут появиться доработанные мягкие вертикальные сиденья Skyrider 2.0 – они не позволяют нормально сидеть, но дают возможность увеличить количество пассажиров на 20%.

Впервые концепт вертикальных сидений, напоминающих велосипедные седла, представил семь лет назад итальянский производитель Aviointeriors на выставке Aircraft Interiors Expo в Гамбурге. Тогда идею раскритиковали, однако теперь к ней вернулись.

Модернизированные Skyrider 2.0 имеют больше набивки по сравнению с предыдущей версией, и получили более прочные крепления: стойки соединяют каждый ряд с потолком и полом, а не просто крепят раму к рельсу. На сколько дешевле будет такой способ полета – не уточняется.