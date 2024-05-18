В Санкт-Петербурге при взрыве в военной академии пострадали семь человек

По словам губернатора Александра Беглова, происшествие не носит террористического характера

18 мая 2024, 08:30, ИА Амител

Место происшествия/ Фото: соцсети

Семь военнослужащих пострадали при произвольном взрыве 76-миллиметрового боеприпаса времен ВОВ в Военной академии связи имени Буденного в Санкт-Петербурге. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Ленинградского военного округа.

Инцидент случился 17 мая около 20:00 на хозяйственной территории во время очистки одного из подвальных помещений. Взрыв произошел при выгрузке мусора в контейнер. Раненых доставили в медучреждение Минобороны.

Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что происшествие находится в зоне ответственности военного ведомства и не носит террористического характера.