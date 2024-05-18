В Санкт-Петербурге при взрыве в военной академии пострадали семь человек
По словам губернатора Александра Беглова, происшествие не носит террористического характера
18 мая 2024, 08:30, ИА Амител
Семь военнослужащих пострадали при произвольном взрыве 76-миллиметрового боеприпаса времен ВОВ в Военной академии связи имени Буденного в Санкт-Петербурге. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Ленинградского военного округа.
Инцидент случился 17 мая около 20:00 на хозяйственной территории во время очистки одного из подвальных помещений. Взрыв произошел при выгрузке мусора в контейнер. Раненых доставили в медучреждение Минобороны.
Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что происшествие находится в зоне ответственности военного ведомства и не носит террористического характера.
"Причины устанавливают специалисты. Пострадавшим оказывается помощь", – подчеркнул политик.
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