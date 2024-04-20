В Санкт-Петербурге выпало 11 сантиметров снега

Снежный циклон двинулся в сторону Карелии

20 апреля 2024, 18:09, ИА Амител

20 апреля в Санкт-Петербурге / Фото читателя / amic.ru

В Петербурге 19 апреля выпал снег, а утром 20 апреля высота снежного покрова в центре достигла 11 см. Это самый высокий показатель для апреля с 2017 года, сообщил РИА Новости главный синоптик города Александр Колесов.

По его словам, в Кронштадте выпало снега еще больше – 12 см. Также добавил, что циклон уже покинул Санкт-Петербург и направился в сторону Карелии.

Ранее сообщили, что аномальная для середины апреля жара до +23 градусов, которая накроет Алтайский край 21 апреля, на новой рабочей неделе сменится похолоданием до -6 градусов.