В Санкт-Петербурге загорелся склад на площади в половину футбольного поля

Эвакуированы семь человек

10 июля 2023, 11:10, ИА Амител

Кадр: МЧС России

Пожар произошел на складе в Калининском районе Санкт-Петербурга.

Как сообщают в МЧС, предварительная площадь возгорания – 3,5 тысячи "квадратов". При этом пламя быстро распространяется из-за высокой пожарной загрузки.

К тушению привлечены 110 человек и 27 единиц техники.

Из горящего здания эвакуированы 7 человек. Информации о пострадавших нет.