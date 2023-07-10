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В Санкт-Петербурге загорелся склад на площади в половину футбольного поля

Эвакуированы семь человек

10 июля 2023, 11:10, ИА Амител

Кадр: МЧС России
Кадр: МЧС России

Пожар произошел на складе в Калининском районе Санкт-Петербурга.

Как сообщают в МЧС, предварительная площадь возгорания – 3,5 тысячи "квадратов". При этом пламя быстро распространяется из-за высокой пожарной загрузки.

К тушению привлечены 110 человек и 27 единиц техники.

Из горящего здания эвакуированы 7 человек. Информации о пострадавших нет.

Пожары Санкт-Петербург

Комментарии 2

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Татьяна

12:16:05 10-07-2023

Пусть мне кто-нибудь скажет, а было у нас в стране так много пожаров до 2022 г, что то я такого не припомню. Это диверсии, не сомневаюсь в этом, только диверсантов никто не ищет.

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Ирина

12:48:56 10-07-2023

И к гадалке не ходи. Горят различные склады, подрывают ЛЭП и т.д. и т.п.

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