В Сбере рассказали об изменении условий рыночной ипотеки
Банк отменил скидку в 0,5% при первом взносе в 30%
07 августа 2024, 08:45, ИА Амител
Минимальный размер ставки по ипотеке в рамках рыночных программ Сбера составит 20% для вторичного рынка и 20,3% – для новостроек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сервис "Домклик".
С 6 августа в банке отменяется скидка в 0,5 процентного пункта при первоначальном взносе от 30%. Скидка при взносе от 20,1% снижается с 1 до 0,7 процентного пункта. Кроме того, в июле был запущен дисконт в 0,3 процентного пункта при оформлении крупных кредитов.
"Таким образом, верхние границы ставок в банке остаются без изменений", – говорится в сообщении.
Минимальный размер процентной ставки в Сбере для "вторички" составит 20% с учетом страхования жизни, покупки недвижимости на витрине "Домклик", использования сервиса "Юридической проверки", акции "Ипотека Плюс" и при первоначальном взносе более 20,1% от стоимости недвижимости.
На первичном рынке минимальный размер процентной ставки составит 20,3% при применении страхования жизни, "Ипотеки плюс" и размере первоначального взноса от 20,1%.
09:24:27 07-08-2024
20% - это для кредита уже много, а ипотеки с такой ставкой вообще быть не должно. 1 шка в новострое 5000тр, взнос 500тр, срок 30лет, платеж 89тр, переплата 23000тр. переплата в 5 раз!
09:29:17 07-08-2024
Гость (09:24:27 07-08-2024) 20% - это для кредита уже много, а ипотеки с такой ставкой в... инфляция нам поможет?
может именно щас и надо хватать и ташшыть???
вы подумайте! мне на аську отпишитесь, ок?
09:33:48 07-08-2024
Мусик (09:29:17 07-08-2024) инфляция нам поможет?может именно щас и надо хватать и т... Официально инфляция 5%)))))
10:11:51 07-08-2024
Гость (09:24:27 07-08-2024) 20% - это для кредита уже много, а ипотеки с такой ставкой в... И нам еще постоянно напоминают,как сильно растет зарплата в крае)))
Снять простую хрущевку в центре для студента- 30 тыс.+свет и вода.
А НА ЧТО ЖИТЬ: ПИТАТЬСЯ, ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТРАНСПОРТОМ, ПОКУПАТЬ ОДЕЖДУ, ПРОХОДИТЬ ЛЕЧЕНИЕ, РАСТИТЬ ДЕТЕЙ? Вот и уезжают в другие регионы лучшие кадры!
11:03:30 07-08-2024
Мусик (09:29:17 07-08-2024) инфляция нам поможет?может именно щас и надо хватать и т... Аська уже не работает)
18:53:32 07-08-2024
Гость (11:03:30 07-08-2024) Аська уже не работает)... ему не поможет, он в амнезии провёл.