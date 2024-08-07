В Сбере рассказали об изменении условий рыночной ипотеки

Банк отменил скидку в 0,5% при первом взносе в 30%

07 августа 2024, 08:45, ИА Амител

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Минимальный размер ставки по ипотеке в рамках рыночных программ Сбера составит 20% для вторичного рынка и 20,3% – для новостроек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сервис "Домклик".

С 6 августа в банке отменяется скидка в 0,5 процентного пункта при первоначальном взносе от 30%. Скидка при взносе от 20,1% снижается с 1 до 0,7 процентного пункта. Кроме того, в июле был запущен дисконт в 0,3 процентного пункта при оформлении крупных кредитов.

"Таким образом, верхние границы ставок в банке остаются без изменений", – говорится в сообщении.

Минимальный размер процентной ставки в Сбере для "вторички" составит 20% с учетом страхования жизни, покупки недвижимости на витрине "Домклик", использования сервиса "Юридической проверки", акции "Ипотека Плюс" и при первоначальном взносе более 20,1% от стоимости недвижимости.

На первичном рынке минимальный размер процентной ставки составит 20,3% при применении страхования жизни, "Ипотеки плюс" и размере первоначального взноса от 20,1%.