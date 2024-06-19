В сельской школе на Алтае разразился спор между властями и родителями из-за долга

Депутата Госдумы Александра Терентьева просят разобраться с долгом за коммунальные услуги

19 июня 2024, 17:25, ИА Амител

Родители. Школьник / Фото: freepik.com

Школа имени Александра Джурко в селе Быково Шипуновского района снова стала темой новостей в СМИ Алтайского края. На этот раз причиной недопонимания между родителями и чиновниками послужил долг. Депутат Государственной Думы Александр Терентьев занимается проблемами этой школы с самого начала конфликта.

После долгих переписок с разными ведомствами, включая Министерство образования региона, учебный процесс удалось организовать в здании СПК "Быковский", которое руководитель предприятия безвозмездно передал школе. В то время как само здание образовательного учреждения находится в аварийном состоянии и нуждается в капитальном ремонте.

Решить вопрос с помещением кое-как удалось. Однако теперь появилась проблема с долгом за коммунальные услуги.

Родители утверждают, что дополнительное соглашение к договору о безвозмездном использовании здания, которое предусматривает ежемесячную оплату коммунальных услуг столовой, до сих пор не подписано.

В официальном ответе администрация Шипуновского района говорит, что возмещение коммунальных платежей по указанному договору не предусмотрено. И если оплату не произведут, глава СПК не сможет продлить договор.

"В итоге опять страдают дети", – пишут быковцы в обращении к Александру Терентьеву. Родители выражают опасения, что их филиал может быть закрыт, и уже готовы организовать благотворительный сбор средств на оплату коммунальных услуг.

Александр Терентьев направил очередной запрос по спорной ситуации в с. Быково. Он попытается получить сведения по поводу долгов за "коммуналку". Вопрос по капремонту самой школы тоже пока остается открытым. По информации Минобразования Алтайского края, объект не вошел ни в федеральную, ни в краевую инвестиционную программу модернизации.