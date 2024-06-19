В сельской школе на Алтае разразился спор между властями и родителями из-за долга
Депутата Госдумы Александра Терентьева просят разобраться с долгом за коммунальные услуги
19 июня 2024, 17:25, ИА Амител
Школа имени Александра Джурко в селе Быково Шипуновского района снова стала темой новостей в СМИ Алтайского края. На этот раз причиной недопонимания между родителями и чиновниками послужил долг. Депутат Государственной Думы Александр Терентьев занимается проблемами этой школы с самого начала конфликта.
После долгих переписок с разными ведомствами, включая Министерство образования региона, учебный процесс удалось организовать в здании СПК "Быковский", которое руководитель предприятия безвозмездно передал школе. В то время как само здание образовательного учреждения находится в аварийном состоянии и нуждается в капитальном ремонте.
Решить вопрос с помещением кое-как удалось. Однако теперь появилась проблема с долгом за коммунальные услуги.
Родители утверждают, что дополнительное соглашение к договору о безвозмездном использовании здания, которое предусматривает ежемесячную оплату коммунальных услуг столовой, до сих пор не подписано.
В официальном ответе администрация Шипуновского района говорит, что возмещение коммунальных платежей по указанному договору не предусмотрено. И если оплату не произведут, глава СПК не сможет продлить договор.
"В итоге опять страдают дети", – пишут быковцы в обращении к Александру Терентьеву. Родители выражают опасения, что их филиал может быть закрыт, и уже готовы организовать благотворительный сбор средств на оплату коммунальных услуг.
Александр Терентьев направил очередной запрос по спорной ситуации в с. Быково. Он попытается получить сведения по поводу долгов за "коммуналку". Вопрос по капремонту самой школы тоже пока остается открытым. По информации Минобразования Алтайского края, объект не вошел ни в федеральную, ни в краевую инвестиционную программу модернизации.
18:07:20 19-06-2024
а может стоит,всего то,устроить проверку администрации Шипуновского района?
18:31:06 19-06-2024
гость (18:07:20 19-06-2024) а может стоит,всего то,устроить проверку администрации Шипун... А может, проверить коммунальщиков для начала? Что там за долги такие, что детей хотят лишить школы?
14:41:03 20-06-2024
Гость (18:31:06 19-06-2024) А может, проверить коммунальщиков для начала? Что там за до... таки не поверите,так эти чиновники и поставлена следить за исполнением законов на месте,а не сидеть и протирать штаны,и если они не в состоянии решить местные проблемы
08:09:53 20-06-2024
А Минобор у нас вообще хоть чем-то занимается? Пора его проверить по полной программе.