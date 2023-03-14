В Сербии потребовали отставки министра, призвавшего к антироссийским санкциям

Сербское "Движение социалистов" выступило против такой инициативы

14 марта 2023, 09:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Сербское "Движение социалистов" потребовало отставки министра экономики Раде Басты из-за его антироссийской позиции, сообщает ТАСС.

Ранее чиновник заявил, что страна "уже платит большую цену из-за невведения санкций против России", а также указал на давление, которое из-за этого оказывается на президента Сербии Александра Вучича.

Социалисты намерений Басты не поддержали, а санкции против России назвали "противозаконными".

"Сейчас, когда нам нужно единство, Баста преследует цель разделить правительство Сербии в вопросе о его приверженности присоединению к противозаконным санкциям против Российской Федерации. <...> Особенно позорно, что Баста прячется за спиной президента Сербии, чтобы подорвать независимость и нейтралитет, которые Александр Вучич защищает как от иностранцев, так и от таких местных трусов", – говорится в заявлении движения.

Представители движения ждут, что Баста покажет своей отставкой, насколько он действительно заботится "о том, что ищет, если не получит поддержки от других министров в его борьбе против независимой, нейтральной и свободолюбивой политики нашей Сербии".