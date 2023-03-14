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В Сербии выступили за санкции против России

Министр экономики Раде Баста заявил, что на президента страны оказывается давление

14 марта 2023, 08:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Министр экономики Сербии Раде Баста призвал правительство ввести санкции в отношении РФ, пишет РИА Новости.

По его словам, страна "уже платит большую цену из-за невведения санкций против России, и это становится невыносимо".

"Я как министр экономики вижу, какое давление оказывается на президента Сербии Александра Вучича, не могу принять того, что мы молчим. Поэтому я за введение санкций в отношении РФ, поддерживаю президента Вучича в защите национальных и государственных интересов и абсолютно ему доверяю", – заявил чиновник.

Ранее сообщалось, что Индия отказалась нарушать потолок цен на российскую нефть.

Комментарии 10

  • Да потому что когда НАТО Сербию бомбило, Россия отвернулась. Так что не стоит охать и ахать.
    14 марта, Гость   Ответить
  • По настоянию дяди Сэма Сербии необходимо усилить приверженность демократии.А также свободы,суверенитета и целостности.
    14 марта, Гость   Ответить
  • Дядя Сэм не диктует по всей земле.Дядя Сэм призывает к свободе и демократии.
    14 марта, Гость   Ответить
  • Гость, так отвернулась, что не дала захватить аэропорт, так отвернулась, что заблокировала решение совбеза о бомбежке?
    14 марта, Гость   Ответить
  • Гость, ну да именно блокировка решения о бомбежке и спасла страну. А так разбомбили бы всё
    14 марта, Гость   Ответить
  • страна "уже платит большую цену из-за невведения санкций против России, и это становится невыносимо" -- ну так то можно понять
    14 марта, Гость   Ответить
  • когда НАТО Сербию бомбило, Россия отвернулась --- в этот же год президент России подал в отставку
    14 марта, Гость   Ответить
  • на президента страны оказывается давление --- Индию тоже задавили. Так то если бы гегемон загнулся, многим бы полегчало. Даже Европе, кроме отдельных
    14 марта, Гость   Ответить
  • Гость, Дядя Сэм именно заставляет в добровольно принудительном порядке принимать решения такие какие нужны только ему, диктатор подчиняет себе более слабые государства, чтобы противостоять этому надо объединиться, выработать единую стратегию определяющую своё развитие и независимость от диктатора. Выше всего для руководителей страны должны стоять интересы своего народа и независимость от дяди Сэма, который толкает всех в пропасть.
    14 марта, Гость   Ответить
  • "Выше всего для руководителей страны должны стоять интересы своего народа" - Читаю эти строки и представляю себе "нашу" думу и "наших" кремлевских обитателей. Все о народе думают...
    14 марта, Гость   Ответить
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