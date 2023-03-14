В Сербии выступили за санкции против России

Министр экономики Сербии Раде Баста призвал правительство ввести санкции в отношении РФ, пишет РИА Новости.

По его словам, страна "уже платит большую цену из-за невведения санкций против России, и это становится невыносимо".

"Я как министр экономики вижу, какое давление оказывается на президента Сербии Александра Вучича, не могу принять того, что мы молчим. Поэтому я за введение санкций в отношении РФ, поддерживаю президента Вучича в защите национальных и государственных интересов и абсолютно ему доверяю", – заявил чиновник.