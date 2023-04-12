В Сети появилась петиция с просьбой изменить меру пресечения ректору бийского вуза

Суд просят проявить "гуманизм и человечность", а Генпрокуратуру и СКР — взять ситуацию под контроль

12 апреля 2023, 15:42, ИА Амител

Фото: www2.bigpi.biysk.ru

На Change.org появилась петиция в поддержку ректора Алтайского государственного гуманитарно-педагогического университета имени Шукшина (АлтГГПУ) Людмилы Мокрецовой. Создатель обращения просит заменить ей меру пресечения с СИЗО на более мягкую и гуманную.

Напомним, что о задержании Мокрецовой стало известно 28 марта. Следствие считает, что она превысила должностные полномочия – профессор якобы требовала, чтобы подчинённые передавали ей свои стимулирующие выплаты. По версии следствия, за год Мокрецова незаконно получила от двух проректоров около 1,6 млн рублей.

Автор петиции заявляет, что ректор является уважаемым, добропорядочным человеком, а её "вклад в развитие отечественного образования и российского общества трудно переоценить".

"Избранная мера пресечения (заключение под стражу) является самой жестокой из возможных, и сегодня в условиях гуманизации общества часто не применяется даже к отъявленным бандитам, насильникам и коррупционерам", – подчёркивается в обращении.

В петиции просят суд проявить гуманизм и человечность, сменить меру пресечения до завершения расследования. Руководство Генпрокуратуры РФ и Следственного комитета РФ просят взять ситуацию под контроль, не допустить предвзятости и обеспечить максимальную объективность при расследовании дела в отношении Мокрецовой. Всего на момент публикации этой статьи петицию подписали 455 человек.