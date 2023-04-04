Чем прославилась ректор бийского вуза, которую подозревают в присвоении чужих премий

Людмилу Мокрецову отправили в СИЗО до середины мая

04 апреля 2023, 13:23, ИА Амител

Фото: www2.bigpi.biysk.ru

Ректора Алтайского государственного гуманитарно-педагогического университета имени Шукшина (АлтГГПУ) Людмилу Мокрецову на прошлой неделе задержали силовики. Её подозревают в превышении должностных полномочий – профессор якобы требовала, чтобы подчинённые передавали ей свои стимулирующие выплаты. По версии следствия, за год Мокрецова незаконно получила от двух проректоров около 1,6 млн рублей. Ранее руководителя бийского вуза обвиняли в "развале университета" в ходе борьбы за кресло ректора. Выпады звучали от прямых конкурентов. Amic.ru вспомнил все скандальные эпизоды, которые сопровождали карьеру Мокрецовой в последние годы.

Надбавки к зарплате в 200 тысяч

Уголовное дело против Людмилы Мокрецовой – это первый случай в истории краевого образования, когда фигурантом стал руководитель вуза. Суд уже отправил Мокрецову в СИЗО на полтора месяца, посчитав, что женщина может оказать давление на свидетелей. Как считают правоохранители, Мокрецова требовала у двух проекторов вуза отдавать ей свои стимулирующие надбавки. С марта по декабрь 2021 года она получила 1,2 млн рублей. С сентября по декабрь 2022 года одна из проректоров отдала Мокрецовой ещё 343 тысячи своих стимулирующих выплат. О ком конкретно идёт речь, силовики пока не уточняют. Всего в вузе есть три проректора, а также введена должность советника при ректорате. Отметим, что зарплата самой Людмилы Мокрецовой, согласно декларации на сайте вуза, составляла почти 188 тысяч в месяц. То есть в год она зарабатывала примерно 2,25 млн рублей.

Уголовное дело против Мокрецовой возбудили по статьям "Превышение должностных полномочий" (по ч. 1 ст. 286 УК РФ) и "Превышение должностных полномочий из корыстной заинтересованности" (п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ). Сама Мокрецова свою вину пока не признаёт.

Первый заход

Должность ректора Алтайского государственного гуманитарно-педагогического университета им. Шукшина Людмила Мокрецова впервые заняла в 2014 году. Тогда из четырёх кандидатов Минобр допустил до выборов только двоих: проректора по управлению и контролю за образовательным процессом Виктора Акимова и в то время проректора по науке Людмилу Мокрецову. По итогам тайного голосования из 125 голосов 92 отдали за Мокрецову.

За время первого ректорства Мокрецовой вуз запомнился "баном" от Рособрнадзора. Ведомство наказало бийский вуз запретом на приём абитуриентов. Это было связано с неисполнением ряда предписаний в установленные сроки.

"Некоторые мероприятия были признаны невыполненными. Например, предписание о том, что у нас нет туалета для абитуриентов с ограниченными возможностями", – рассказывала ранее СМИ Людмила Мокрецова.

Компромат на соперницу

Во второй раз Мокрецова выиграла выборы ректора в 2019 году. Предвыборная кампания шла на фоне скандалов: главная конкурентка – бывший профессор университета Людмила Комарова – обвиняла Мокрецову в "развале вуза". После победы действующего руководителя доктор биологических наук Людмила Комарова почти год пыталась оспорить результаты выборов. Она подключила к этому процессу федеральный Минобр и Генпрокуратуру, а также некоторых бийских политиков.

Комарова до 2016 года работала в АлтГГПУ, а после уволилась якобы "из-за резкого снижения зарплаты и невыносимых условий труда". Она уже претендовала на должность ректора в 2014 году, однако не дошла до финального голосования. Новую попытку Комарова начала с открытого письма в адрес СМИ, которое стало своеобразным компроматом на свою главную соперницу Мокрецову.

Как преподавать на пальцах

Людмила Комарова обвинила нынешнее руководство университета в целом ряде неблаговидных фактов. В частности, она заявила, что работа нынешнего руководителя неэффективна – за последние шесть лет из вуза якобы уволилось большое количество сотрудников. Комарова утверждала, что изначально претендовать на эту должность не планировала, но "смотреть на то, как разваливают классический университет, уже не было сил".

"Я хочу, чтобы было по закону, чтобы наш университет, будучи составляющей структуры наукограда, был успешным. Поэтому я и предложила свою кандидатуру в надежде на то, что я смогу", – заявила профессор.

Часть бывших сотрудников АлтГГПУ тогда на условиях анонимности подтвердили, что им отменяли доплаты и премии, снижали зарплату, что в обветшалых помещениях не проводили ремонт, а преподавать приходилось без самого необходимого. В результате многим из них пришлось искать новое место работы.

"Уволили всех лаборантов, закрыли всё оборудование. Как на пальцах можно преподавать молекулярную генетику, биологическую химию, да и вообще генетику, систематику, без микроскопов, без химреактивов?" – возмущалась Комарова.

В вину ректору Мокрецовой её соперница ставила резкое сокращение штата. Так, в 2019 году на сайте университета были указаны фамилии ректора, двух проректоров и советника, а также 62 преподавателей. А вот по данным за 2015 год в бийском вузе работало 289 преподавателей, из них – 252 на штатной основе и 37 совместителей.

"В преддверии очередных выборов ректора в АГГПУ весной 2019 года хочу ещё раз попробовать выдвинуть свою кандидатуру с желанием кардинально исправить ситуацию в бийском педвузе. Страшно, когда на твоих глазах уничтожают когда-то гремевший не только на всю страну, но и мир вуз с более чем 75-летней историей", - отмечала Комарова.

Тем не менее выборы она проиграла, после чего решила оспорить это решение в Генпрокуратуре и Следственном комитете. Победа Мокрецовой тогда была безоговорочной: она набрала 47 из 65 голосов. Сама она считала, что всё прошло честно и без нарушений.

"Нас проверяли абсолютно все органы – это прокуратура, МВД, Минобрнауки, Государственная инспекция труда и многие другие организации. Мы предоставляли документы, и ни одного замечания не было сделано, ни по процедуре этих выборов, ни по нормативным документам", – поясняла позднее Мокрецова.

В итоге решение по выборам ректора в 2019 году оспорить у Комаровой не вышло.

Что будет с Мокрецовой дальше?

Какой будет дальнейшая судьба её бывшей соперницы, профессора Мокрецовой, предстоит решить суду. По одной из статей, которые вменяют ректору (превышение должностных полномочий), ей грозит до четырёх лет лишения свободы, по второй – до десяти лет.

Очевидно, что в ближайшее время у вуза сменится руководство, а также будет запущен процесс по новым выборам ректора. Срок полномочий у Людмилы Мокрецовой истекал в 2024 году.