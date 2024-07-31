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В Сети появилась самая эпичная фотография с парижской Олимпиады

На ней серфер Габриэль Медина празднует новый рекорд

31 июля 2024, 12:27, ИА Амител

Сёрфер Габриэль Медина попал на самое эффектное фото ОИ-2024 в Париже

Бразильский серфер Габриэль Медина вошел в историю Олимпийских игр, установив новый рекорд по наивысшему баллу за одиночную волну. На соревнованиях по серфингу Медина покорил волну, оценив которую судьи поставили невероятные 9,90 балла из 10 возможных. Этот результат позволил ему уверенно пройти в четвертьфинал турнира.

Уникальный момент был запечатлен фотографом агентства AFP Жеромом Бруйе, сопровождавшим спортсменов на лодке. Кадр, на котором Медина празднует свой триумф, уже облетел весь мир и стал одним из самых обсуждаемых спортивных событий.

Спорт

Комментарии 5

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Гость

12:46:13 31-07-2024

что эпичного и уникального в фото?

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Гость

13:01:58 31-07-2024

Гость (12:46:13 31-07-2024) что эпичного и уникального в фото?... Поймать кадр, впрочем, вам не объяснить.

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Гость

14:04:58 31-07-2024

Гость (13:01:58 31-07-2024) Поймать кадр, впрочем, вам не объяснить.... Вы что, не видите, что это низкопробный фотошоп?

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Гость

12:46:16 31-07-2024

этот праздник не для нас

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Мусик

12:57:28 31-07-2024

крендель с поплавком. и чЁ?

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