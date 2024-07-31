В Сети появилась самая эпичная фотография с парижской Олимпиады
На ней серфер Габриэль Медина празднует новый рекорд
31 июля 2024, 12:27, ИА Амител
Бразильский серфер Габриэль Медина вошел в историю Олимпийских игр, установив новый рекорд по наивысшему баллу за одиночную волну. На соревнованиях по серфингу Медина покорил волну, оценив которую судьи поставили невероятные 9,90 балла из 10 возможных. Этот результат позволил ему уверенно пройти в четвертьфинал турнира.
Уникальный момент был запечатлен фотографом агентства AFP Жеромом Бруйе, сопровождавшим спортсменов на лодке. Кадр, на котором Медина празднует свой триумф, уже облетел весь мир и стал одним из самых обсуждаемых спортивных событий.
12:46:13 31-07-2024
что эпичного и уникального в фото?
13:01:58 31-07-2024
Гость (12:46:13 31-07-2024) что эпичного и уникального в фото?... Поймать кадр, впрочем, вам не объяснить.
14:04:58 31-07-2024
Гость (13:01:58 31-07-2024) Поймать кадр, впрочем, вам не объяснить.... Вы что, не видите, что это низкопробный фотошоп?
12:46:16 31-07-2024
этот праздник не для нас
12:57:28 31-07-2024
крендель с поплавком. и чЁ?