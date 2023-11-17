В Сети появились фото квартиры, которая могла стать причиной ЧП с домом в Астрахани
Хозяин помещения на первом этаже объединил комнату с коридором и кухней
17 ноября 2023, 17:01, ИА Амител
Снимки квартиры с перепланировкой, которая могла стать причиной частичного обрушения пятиэтажки в Астрахани, обнаружились в Сети. Как сообщает телеканал "360", фотографии объекта нашли на сайте объявлений.
Жители дома считают, что в фундаменте здания пошли трещины из-за перепланировки в квартире на первом этаже, в которой якобы снесли несущие стены. После в интернете нашли объявление о продаже этой "однушки" – в ней хозяин объединил комнату с коридором и кухней.
Квартира продавалась по цене 3,2 млн рублей. В "однушке" был новый газовый водонагреватель, на окнах – решетки, а на входе – видеонаблюдение. Телеканал пытался связаться с риелтором по указанному номеру, однако журналистам ответил человек, который не смог предоставить никакой информации.
Напомним, что вечером 16 ноября обрушение части дома произошло в Астрахани. Погибла женщина. По предварительной информации, это случилось при проведении в одной из квартир вышеуказанного дома неустановленными лицами строительно-ремонтных работ, в ходе которых были повреждены несущие конструкции. Возбуждено уголовное дело по статьям об уничтожении имущества и причинение смерти по неосторожности.
17:40:41 17-11-2023
Обычно внутри однушек нет несущих стен. Специалисты пусть поправят, если это не так
17:42:46 17-11-2023
Да, конечно, нашли козла. Перепланировка, судя по фото в угловой квартире, а обрушилась ровно середина дома. И в такой перепланировке сплошь и рядом несущих стен нет.
19:00:39 17-11-2023
Трещины же в фундаменте сделали
20:00:29 17-11-2023
Это же обычная "хрущевка"...какие несущие стены?! Жил на Советской 4, точно так же сносил стены
20:17:46 17-11-2023
Это стандартная однокомнатная кирпичная хрущевка I-528 серии, не было там никакой несущей стены, только тонкая перегородка.