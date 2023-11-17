В Сети появились фото квартиры, которая могла стать причиной ЧП с домом в Астрахани

Хозяин помещения на первом этаже объединил комнату с коридором и кухней

17 ноября 2023, 17:01, ИА Амител

Скриншоты с сайта "Яндекс.Недвижимость"

Снимки квартиры с перепланировкой, которая могла стать причиной частичного обрушения пятиэтажки в Астрахани, обнаружились в Сети. Как сообщает телеканал "360", фотографии объекта нашли на сайте объявлений.

Жители дома считают, что в фундаменте здания пошли трещины из-за перепланировки в квартире на первом этаже, в которой якобы снесли несущие стены. После в интернете нашли объявление о продаже этой "однушки" – в ней хозяин объединил комнату с коридором и кухней.

Квартира продавалась по цене 3,2 млн рублей. В "однушке" был новый газовый водонагреватель, на окнах – решетки, а на входе – видеонаблюдение. Телеканал пытался связаться с риелтором по указанному номеру, однако журналистам ответил человек, который не смог предоставить никакой информации.

Напомним, что вечером 16 ноября обрушение части дома произошло в Астрахани. Погибла женщина. По предварительной информации, это случилось при проведении в одной из квартир вышеуказанного дома неустановленными лицами строительно-ремонтных работ, в ходе которых были повреждены несущие конструкции. Возбуждено уголовное дело по статьям об уничтожении имущества и причинение смерти по неосторожности.